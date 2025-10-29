Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Сериозен интерес за Апоел и Партизан, намалиха билетите с 50% за сблъсъка в София

Сериозен интерес за Апоел и Партизан, намалиха билетите с 50% за сблъсъка в София

  • 29 окт 2025 | 12:57
  • 1907
  • 0

Над 7000 зрители ще наблюдават на живо баскетболния сблъсък в Евролигата между Апоел (Тел Авив) и Партизан (Белград). Двубоят е днес от 20:00 часа в “Арена София”, като сериозният интерес към срещата не спира и вече почти 7000 фенове на баскетбола у нас са се сдобили с билети за мача.

От Апоел обявиха, че от днес са намалили цените на билетите за двубоя с 50%.

Интересното е, че Апоел, който домакинства през този сезон в София, е лидер във временното класиране след първите 7 кръга, като единствен постигна 6 победи в мачовете до този момент.

Очакват се между 300 и 600 привърженици на “гробарите” да пристигнат от Сърбия, като поради това ще има и сериозно полицейско присъствие. Както е известно, от Сектор “Г”, които са в много близки отношения с “черно-белите” от гранда, приветстваха да бъдат подкрепени гостите от Партизан в залата. Агитка от Израел този път няма да присъства, след като в дербито с Макаби Тел Авив имаше сериозна подкрепа за символичните домакини.

Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"
Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"
Важна информация за феновете на мача Апоел Тел Авив - Партизан в Евролигата
Важна информация за феновете на мача Апоел Тел Авив - Партизан в Евролигата

Важна информация от организаторите за желаещите да присъстват на срещата:

За феновете на Партизан, достъпът към залата се осъществява от бул. Шипченски проход по булевард “Асен Йорданов” през малката бариера, от страната на зала "Васил Симов" и входа към паркинга пред Арена София. Паркингът ще работи само за МПС на фенове на Партизан!

Ще има обособена фен зона и отделено място за продажба на билети на самия паркинг. За фенове, които подкрепят Апоел Тел Авив и безпристрастни фенове, достъпът към зала "Арена София", ще става от бул. Цариградско шосе по булевард Асен Йорданов до първото стълбище на залата, от към Сектор А. За тези фенове няма да работи паркинга, ще бъде създадена допълнителна организация от съответните органи. Вратите ще бъдат отворени от 18 часа. Молим феновете да ползват основно градския транспорт и да избягват идването с лични автомобили поради така направените зони за сигурност.

Следвай ни:

Още от Евролига

Везенков и Олимпиакос имат да си връщат на Монако

Везенков и Олимпиакос имат да си връщат на Монако

  • 29 окт 2025 | 07:30
  • 2965
  • 0
Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

  • 29 окт 2025 | 07:00
  • 5262
  • 0
Евролигата отново не разочарова с интересни развръзки и обрати

Евролигата отново не разочарова с интересни развръзки и обрати

  • 28 окт 2025 | 23:59
  • 5182
  • 0
Два уникални коша в Евролигата тази вечер! Вижте какво сътвори магьосникът Кампацо

Два уникални коша в Евролигата тази вечер! Вижте какво сътвори магьосникът Кампацо

  • 28 окт 2025 | 22:52
  • 2869
  • 0
Милър-Макинтайър и Звезда разбиха АСВЕЛ в Белград

Милър-Макинтайър и Звезда разбиха АСВЕЛ в Белград

  • 28 окт 2025 | 21:55
  • 3882
  • 0
Евролигата глоби Атаман

Евролигата глоби Атаман

  • 28 окт 2025 | 21:29
  • 1543
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Севлиево 0:0 ЦСКА, "червените" с куп промени

Севлиево 0:0 ЦСКА, "червените" с куп промени

  • 29 окт 2025 | 12:29
  • 12493
  • 11
Първо в Sportal.bg: Вижте пълната програма на България за Евро 2026 в София!

Първо в Sportal.bg: Вижте пълната програма на България за Евро 2026 в София!

  • 29 окт 2025 | 13:30
  • 1682
  • 0
Миньор (Перник) 0:3 Черно море, нов гол за Селсо Сидни

Миньор (Перник) 0:3 Черно море, нов гол за Селсо Сидни

  • 29 окт 2025 | 13:45
  • 7700
  • 9
Официално: Мота приключи с Лудогорец, "орлите" загатнаха за още сериозни промени

Официално: Мота приключи с Лудогорец, "орлите" загатнаха за още сериозни промени

  • 29 окт 2025 | 11:26
  • 17996
  • 22
Купата на България: играят се седем мача

Купата на България: играят се седем мача

  • 29 окт 2025 | 13:30
  • 56713
  • 13
Официално: Златков аут от ЦСКА, скоро ще има нов шеф

Официално: Златков аут от ЦСКА, скоро ще има нов шеф

  • 29 окт 2025 | 10:55
  • 7319
  • 19