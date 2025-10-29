Сериозен интерес за Апоел и Партизан, намалиха билетите с 50% за сблъсъка в София

Над 7000 зрители ще наблюдават на живо баскетболния сблъсък в Евролигата между Апоел (Тел Авив) и Партизан (Белград). Двубоят е днес от 20:00 часа в “Арена София”, като сериозният интерес към срещата не спира и вече почти 7000 фенове на баскетбола у нас са се сдобили с билети за мача.

От Апоел обявиха, че от днес са намалили цените на билетите за двубоя с 50%.

Интересното е, че Апоел, който домакинства през този сезон в София, е лидер във временното класиране след първите 7 кръга, като единствен постигна 6 победи в мачовете до този момент.

Очакват се между 300 и 600 привърженици на “гробарите” да пристигнат от Сърбия, като поради това ще има и сериозно полицейско присъствие. Както е известно, от Сектор “Г”, които са в много близки отношения с “черно-белите” от гранда, приветстваха да бъдат подкрепени гостите от Партизан в залата. Агитка от Израел този път няма да присъства, след като в дербито с Макаби Тел Авив имаше сериозна подкрепа за символичните домакини.

Важна информация от организаторите за желаещите да присъстват на срещата:

За феновете на Партизан, достъпът към залата се осъществява от бул. Шипченски проход по булевард “Асен Йорданов” през малката бариера, от страната на зала "Васил Симов" и входа към паркинга пред Арена София. Паркингът ще работи само за МПС на фенове на Партизан!

Ще има обособена фен зона и отделено място за продажба на билети на самия паркинг. За фенове, които подкрепят Апоел Тел Авив и безпристрастни фенове, достъпът към зала "Арена София", ще става от бул. Цариградско шосе по булевард Асен Йорданов до първото стълбище на залата, от към Сектор А. За тези фенове няма да работи паркинга, ще бъде създадена допълнителна организация от съответните органи. Вратите ще бъдат отворени от 18 часа. Молим феновете да ползват основно градския транспорт и да избягват идването с лични автомобили поради така направените зони за сигурност.