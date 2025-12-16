Очаквайте на живо: Милър-Макинтайър и Звезда ще се борят с Апоел в Израел

Отборът на Цървена звезда с българския национал Коди Милър-Макинтайър в състава си гостува на Апоел Тел Авив в мач от 16-ия кръг на Евролигата, при завръщането на израелския гранд у дома. Срещата е днес от 21:05 ч., а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

Сръбският гранд е седма позиция в класирането с 9 победи и 6 загуби в сметката си до този момент, а Апоел е лидер в таблицата с баланс от 11 успеха и 4 поражения в сметката си.

Под въпрос за "звездашите" остава Чима Монеке, който изгледа последния мач (б.р. дербито с Партизан) от трибуните.