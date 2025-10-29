Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

Единственият тим със само едно поражение в Евролигата до момента - Апоел Тел Авив, се изправя срещу поредното си предизвикателство в елитния турнир. В 20:00 часа тази вечер играещият у нас домакинските си срещи в Евролигата израелски тим приема в зала "Арена София" Партизан в двубоя от седмия кръг.

Воденият от Димитрис Итудис тим вече подчини в "Арена София" силни отбори като Барселона и Монако и ще се опита да вземе шестата си победа в дебютния си сезон в престижната надпревара.

Партизан е с 3 победи и 3 загуби до момента в турнира и ще се опита да избегне негативния баланс, а това означава само и единствено успех срещу Василие Мицич и компания.

Трайно контузените Ям Мадар и Бруно Кабокло отново няма да са на разположение на Итудис, докато легендарният му колега Желко Обрадович не може да разчита на гардовете Карлик Джоунс и Шейк Милтън, които се възстановяват от контузии. Карлик Джоунс, който е и една от големите звезди на тима, е извън строя за около три месеца.

