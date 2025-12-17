Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Доскорошен национал се връща в Левски

Доскорошен национал се връща в Левски

  • 17 дек 2025 | 12:46
  • 11494
  • 11

Десният халф-бек на Локомотив (София) Патрик-Габриел Галчев напуска "Надежда" след края на "коледната ваканция" в българския футбол. 24-годишният флангови футболист е собственост на Левски, като договорът му за наем с "железничарите" изтича в края на календарната година и няма да бъде продължен, въпреки че съществуваше и такъв вариант, разбра Sportal.bg. Така през януари Папи ще трябва да се яви на стадион "Георги Аспарухов".

Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш
Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

Галчев, който е юноша на "сините", има 99 мача за гранда от "Герена", но изпадна от титулярния състав след пристигането на бразилеца Алдаир. В края на февруари т.г., два месеца след идването на Хулио Веласкес начело на Левски, Папи беше преотстъпен на Локомотив. Той има шест мача за България, като за последно беше викнат в националния отбор през 2024 г. от тогавашния селекционер Илиан Илиев.

