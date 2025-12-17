Доскорошен национал се връща в Левски

Десният халф-бек на Локомотив (София) Патрик-Габриел Галчев напуска "Надежда" след края на "коледната ваканция" в българския футбол. 24-годишният флангови футболист е собственост на Левски, като договорът му за наем с "железничарите" изтича в края на календарната година и няма да бъде продължен, въпреки че съществуваше и такъв вариант, разбра Sportal.bg. Така през януари Папи ще трябва да се яви на стадион "Георги Аспарухов".

Галчев, който е юноша на "сините", има 99 мача за гранда от "Герена", но изпадна от титулярния състав след пристигането на бразилеца Алдаир. В края на февруари т.г., два месеца след идването на Хулио Веласкес начело на Левски, Папи беше преотстъпен на Локомотив. Той има шест мача за България, като за последно беше викнат в националния отбор през 2024 г. от тогавашния селекционер Илиан Илиев.