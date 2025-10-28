Итудис демонстрира точен мерник в "Арена София"

Докато баскетболистите на Апоел Тел Авив се подготвят за супермача с Партизан от седмия кръг на Евролигата, старши треньорът на израелския гранд Димитрис Итудис реши да изпробва мерника си и му се получи доста добре.

Разбира се, изпълнението от линията за наказателни удари на гръцкия баскетболен специалист попадна в полезрението на екипа на Sportal.bg и беше запечатано от нашата камера, а вие можете да го видите във видеото ни.

Утре Апоел Тел Авив излиза срещу Партизан от 20:00 часа в "Арена София", а последни бройки от билетите за супердербито можете да намерите ТУК!

Снимки: Sportal.bg