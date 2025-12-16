Невероятен обрат за Панатинайкос в Истанбул

Въпреки че в края на третата четвърт изоставаше със 7 точки, Панатинайкос изнесе лекция в последната четвърт и с лидери Костас Слукас и Кендрик Нън, открадна победата от Фенербахче с крайното 81-77, след невероятни финални минути в Истанбул.

„Детелините“ наложиха своя ритъм от самото начало, но катастрофалната серия от 20-9 за Фенербахче в третата четвърт усложни нещата.

Същевременно беше сложен край на серията от 12 поредни победи на Фенербахче във всички турнири, докато гръцкият гранд се завърна към победите след двете загуби от Валенсия и Олимпия Милано. Сега Панатинайкос има баланс от 10 победи и 6 загуби, докато турците са с 9 победи и 6 загуби – с един мач по-малко, този срещу Олимпиакос в Пирея, който бе отложен заради наводнение в залата.

Мачът започна с минимална преднина за Фенербахче (9-7), но Панатинайкос бързо се развихри с двамата играчи, които бяха под въпрос преди мача – Осман и Нън. И двамата бяха на високо ниво, създавайки пространство и за съотборниците си, завършвайки първата четвърт с преднина от една точка (17-16).

„Зелените“ имаха предимство и дори бяха наложили своя ритъм. Осман, Слукас, Фарид и Нън направиха серия от 12-4 в средата на втората четвърт, вземайки първата си двуцифрена преднина в мача (37-27). Въпреки това, първото полувреме завърши с пасив само от 4 точки за Фенербахче (37-41) благодарение на Хол, Колсън и Болдуин. Кендрик Нън вече имаше 15 точки, докато Осман – 11.

В третата четвърт „зелените“ изостанаха, след като Фенербахче направи серия от 20-9, а Болдуин, Мели и Хортън-Тъкър се отличиха. Много грешки и малко вдъхновение от играчите на Ергин Атаман, които в атака не успяха да изградят нито една смислена атака.



Последната част беше предизвикателство и Панатинайкос знаеше, че трябва да направи нещо изключително.

В последните 10 минути гърците направиха невероятна серия от 12-3, за да излязат напред и да поведат с 4 точки (66-62). След това Фенербахче намали до една точка чрез Тъкър (68-69), но Нън направи чудеса оттам нататък и дори с невероятни защити даде на Панатинайкос преднина от 8 точки (76-68).

Оттам нататък „зелените“ дадоха възможност на Фенербахче да се бори за нещо от мача, тъй като турците играха концентрирано и с няколко наказателни удара намалиха до една точка (75-76) при оставащи 19 секунди. Тогава Ергин Атаман спечели изключително важен „челиндж“, като фаулът на Болдуин срещу Нън беше преквалифициран като неспортсменско нарушение и ПАО поведе със 78-75. При резултат 75-80 Фенербахче спечели неспортсменско нарушение – след преглед – и Тъкър намали до 77-80, а след това Биберович направи „еърбол“.

Шортс спечели два наказателни удара, които реализира за крайното 81-77.

