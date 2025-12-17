Дербито на efbet Супер Волей: Левски 1:1 ЦСКА! Следете мача ТУК!

Шампионът Левски София играе с ЦСКА при резултат 1:1 (25:20, 23:25) в дербито на 9-ия кръг в efbet Супер Волей.

“Сините” приемат “червените” в своята зала “Левски София”, а двубоят ще бъде излъчен на живо по Max Sport 2.

Селекционерът на националния отбор на България Джанлоренцо Бленджини гледа на живо дербито.

Сред резервите на ЦСКА за мача е и бившият национал Бранимир Грозданов.

Шампионите от Левски поведоха с 2:1 след блокада на Лазар Бучков срещу атака на Николай Пенчев. мощна атака на Гордан Люцканов по диагонала от зона 4 и 5:3. Пайп на Гордан Люцканов се справи с тройна блокада за 6:4. Мощна атака на Гордан Люцканов от зона 4 по диагонала и резултатът стана 11:7. Блокаут на Юлиан Вайзиг и "сините" поведоха с 5 точки при 12:7. Александър Попов взе прекъсване за ЦСКА. Юлиан Ваезиг атакува мощно по диагонала от зона 2 - 14:11. Атака на Гордан Люцканов и 20:16. Николай Пенчев би сервис в мрежата и Левски спечели първата част с 25:20.

Атака по диагонала на Николай Пенчев и ЦСКА поведе с 4:2 в началото на втората част. Блокада на Гордан Люцканов и равенство при 10:10. "Червените" дръпнаха с 2 точки при 14:12. Изключително технична атака на Тодор Скримов - 14:15. ЦСКА дръпна с 19:17. Николай Желязков взе прекъсване за Левски. Юлиан Вайзиг атакува по диагонала от зона 2 и 19:21. Стойко Ненчев атакува в центъра и 22:19 за "червените". Грешка на Николай Пенчев в атака и 22:21. Александър Попов взе прекъсване за "червените". Технична атака на Тодор Скримов и 21:22. Стойко Ненчев атакува в центъра и ЦСКА стигна до геймбол при 24:22. Николай Желязков взе прекъсване за Левски. Блокада на Светослав Гоцев спря атака на Мохамад Реза Беик - 23:24. Мохамад Реза Беик атакува успешно и ЦСКА спечели втората част с25:23.

Волейболистите на ЦСКА поведоха с 3:1 в началото на третата част. Атака на Николай Пенчев и 7:5. Ас на Лазар Бучков и Левски поведе с 14:13.

ЛЕВСКИ СОФИЯ - ЦСКА 1:1 (25:20, 23:25, 14:13)

ЛЕВСКИ: Стоил Палев, Юлиан Вайзиг, Тодор Скримов, Гордан Люцканов, Светослав Гоцев, Лазар Бучков - Дамян Колев-либеро

Старши треньор: НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ

ЦСКА: Висенте Монфорд Миная, Хеймиш Хейзълдън, Махамад Резе Беик, Николай Пенчев, Стойко Ненчев, Тодор Костов - Мартин Божилов-либеро

Старши треньор: АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ.

Снимки: Борислав Цветанов