  3. Дербито на efbet Супер Волей: Левски 1:1 ЦСКА! Следете мача ТУК!

  • 17 дек 2025 | 19:53
  • 2901
  • 7

Шампионът Левски София играе с ЦСКА при резултат 1:1 (25:20, 23:25) в дербито на 9-ия кръг в efbet Супер Волей.

“Сините” приемат “червените” в своята зала “Левски София”, а двубоят ще бъде излъчен на живо по Max Sport 2.

5 Левски : ЦСКА

Селекционерът на националния отбор на България Джанлоренцо Бленджини гледа на живо дербито.

5 Левски : ЦСКА

Сред резервите на ЦСКА за мача е и бившият национал Бранимир Грозданов.

5 Левски : ЦСКА

Шампионите от Левски поведоха с 2:1 след блокада на Лазар Бучков срещу атака на Николай Пенчев. мощна атака на Гордан Люцканов по диагонала от зона 4 и 5:3. Пайп на Гордан Люцканов се справи с тройна блокада за 6:4. Мощна атака на Гордан Люцканов от зона 4 по диагонала и резултатът стана 11:7. Блокаут на Юлиан Вайзиг и "сините" поведоха с 5 точки при 12:7. Александър Попов взе прекъсване за ЦСКА. Юлиан Ваезиг атакува мощно по диагонала от зона 2 - 14:11. Атака на Гордан Люцканов и 20:16. Николай Пенчев би сервис в мрежата и Левски спечели първата част с 25:20.

5 Левски : ЦСКА

Атака по диагонала на Николай Пенчев и ЦСКА поведе с 4:2 в началото на втората част. Блокада на Гордан Люцканов и равенство при 10:10. "Червените" дръпнаха с 2 точки при 14:12. Изключително технична атака на Тодор Скримов - 14:15. ЦСКА дръпна с 19:17. Николай Желязков взе прекъсване за Левски. Юлиан Вайзиг атакува по диагонала от зона 2 и 19:21. Стойко Ненчев атакува в центъра и 22:19 за "червените". Грешка на Николай Пенчев в атака и 22:21. Александър Попов взе прекъсване за "червените". Технична атака на Тодор Скримов и 21:22. Стойко Ненчев атакува в центъра и ЦСКА стигна до геймбол при 24:22. Николай Желязков взе прекъсване за Левски. Блокада на Светослав Гоцев спря атака на Мохамад Реза Беик - 23:24. Мохамад Реза Беик атакува успешно и ЦСКА спечели втората част с25:23.

5 Левски : ЦСКА

Волейболистите на ЦСКА поведоха с 3:1 в началото на третата част. Атака на Николай Пенчев и 7:5. Ас на Лазар Бучков и Левски поведе с 14:13.

ЛЕВСКИ СОФИЯ - ЦСКА 1:1 (25:20, 23:25, 14:13)
ЛЕВСКИ: Стоил Палев, Юлиан Вайзиг, Тодор Скримов, Гордан Люцканов, Светослав Гоцев, Лазар Бучков - Дамян Колев-либеро
Старши треньор: НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ
ЦСКА: Висенте Монфорд Миная, Хеймиш Хейзълдън, Махамад Резе Беик, Николай Пенчев, Стойко Ненчев, Тодор Костов - Мартин Божилов-либеро
Старши треньор: АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ.

Снимки: Борислав Цветанов

Пирин без проблеми срещу Черно море

  • 17 дек 2025 | 19:25
  • 359
  • 0
Супер Денислав Бърдаров с 15 точки, ИББ с обрат и победа №5 в Турция

  • 17 дек 2025 | 19:06
  • 268
  • 0
Влади Гърков и Сен Назер бяха на крачка от сензация, но шампионът Тур оцеля

  • 17 дек 2025 | 18:24
  • 471
  • 0
Матей Казийски показа световна класа и на 41 години!

  • 17 дек 2025 | 17:25
  • 1769
  • 3
Кой ще е помощник на Марчело Абонданца? Ахметджан Ершимшек вече е в щаба на Нидерландия

  • 17 дек 2025 | 17:02
  • 728
  • 0
Вечно дерби Левски - ЦСКА в 10-ия кръг на efbet Супер Волей

  • 17 дек 2025 | 16:25
  • 990
  • 0
Цървена звезда дойде за национал - легенда на Югославия пристигна в София

  • 17 дек 2025 | 16:53
  • 20032
  • 9
Крило от Бразилия пристига за подпис с роден клуб

  • 17 дек 2025 | 19:24
  • 6561
  • 5
Пари Сен Жермен 1:0 Фламенго

  • 17 дек 2025 | 20:04
  • 6154
  • 11
Официално: ЦСКА 1948 представи Бернардо Коуто

  • 17 дек 2025 | 18:57
  • 3063
  • 4
Доскорошен национал се връща в Левски

  • 17 дек 2025 | 12:46
  • 43405
  • 53