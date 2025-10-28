Василие Мицич: Опитваме се да изградим нещо добро

Голямата звезда и лидер на Апоел Тел Авив Василие Мицич сподели очакванията си за предстоящия утре двубой от Евролигата с Партизан в "Арена София". Ето ккаво каза сръбският ас пред медиите, сред които бе и екип на Sportal.bg.

- Как се чувстваш след пет победи?

- Както и преди — опитваме се да изградим нещо добро. Имахме трудни, но и силни моменти и победи. Най-важното е да продължим да печелим и да останем на върха.

- По-специален ли е за теб мачът срещу Партизан и какво очакваш от него?

- Мач като всеки друг. Те ще дойдат тук и вероятно ще напълнят залата. Радвам се, че ще видя някои познати лица от националния отбор, но за мен това си остава просто двубой.

Снимки: Борислав Цветанов