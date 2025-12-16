Забивка в последните секунди реши битката между Дубай и Макаби

Макаби Тел Авив записа победа в мач от 16-ия кръг на Евролигата, след като като гост, при закрити врата, надви Дубай с 97:95. Вълнуващият мач в Дубай беше решен след луда драма, а победата за гостите донесе Ошей Брисет със забивка четири секунди преди края на мача, след отлична асистенция на Ифе Лундберг, който проби защитата на съперника и остави топката на "тепсия" за своя съотборник. Макаби водеше през по-голямата част от мача и изглеждаше, че всичко е приключило, когато отборът на Одед Каташ имаше преднина от 17 точки при 77:60, но Дубай се върна в играта. Помогна и фактът, че Лони Уокър беше изгонен шест минути преди края.

Гостите имаха аванс от 95:89 при навлизането в последната минута, но МакКинли Райт с шест поредни точки изравни резултата за своя отбор. Все пак остана достатъчно време, Лундберг проби и остави топката на Брисет за забивка. Между другото, това бяха първите точки на бившия играч от НБА в мача. На домакините им остана малко време и нямаха таймаут, така че Райт опита отчаяна стрелба от трудна позиция, но не беше точен.

The shot from Maccabi that sealed Dubai’s first home EuroLeague defeat of the season 🤫pic.twitter.com/S5PsADuEo9 — BasketNews (@BasketNews_com) December 16, 2025

Най-резултатен за победителите беше Джейлън Хорд с 21 точки и шест борби, Роман Соркин добави 17, Луни Уокър 14, а Ифе Лундберг – 13 точки. От друга страна, МакКинли Райт отново беше отличен с 26 точки, десет асистенции и седем борби за Дубай, Джъстин Андерсън добави 18, а Филип Петрушев 15. Дубай отново беше без Дуейн Бейкън, Джанан Муса, Нейт Мейсън и Клемен Препелич. Макаби вече е с баланс 6-10 и го очаква мач у дома срещу Валенсия. Дубай е със седем победи и девет загуби, а след три дни ще гостува на Анадолу Ефес.

Снимка: EuroLeague / X

