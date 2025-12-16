Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Забивка в последните секунди реши битката между Дубай и Макаби

Забивка в последните секунди реши битката между Дубай и Макаби

  • 16 дек 2025 | 20:33
  • 105
  • 0
Забивка в последните секунди реши битката между Дубай и Макаби

Макаби Тел Авив записа победа в мач от 16-ия кръг на Евролигата, след като като гост, при закрити врата, надви Дубай с 97:95. Вълнуващият мач в Дубай беше решен след луда драма, а победата за гостите донесе Ошей Брисет със забивка четири секунди преди края на мача, след отлична асистенция на Ифе Лундберг, който проби защитата на съперника и остави топката на "тепсия" за своя съотборник. Макаби водеше през по-голямата част от мача и изглеждаше, че всичко е приключило, когато отборът на Одед Каташ имаше преднина от 17 точки при 77:60, но Дубай се върна в играта. Помогна и фактът, че Лони Уокър беше изгонен шест минути преди края.

Гостите имаха аванс от 95:89 при навлизането в последната минута, но МакКинли Райт с шест поредни точки изравни резултата за своя отбор. Все пак остана достатъчно време, Лундберг проби и остави топката на Брисет за забивка. Между другото, това бяха първите точки на бившия играч от НБА в мача. На домакините им остана малко време и нямаха таймаут, така че Райт опита отчаяна стрелба от трудна позиция, но не беше точен.

Най-резултатен за победителите беше Джейлън Хорд с 21 точки и шест борби, Роман Соркин добави 17, Луни Уокър 14, а Ифе Лундберг – 13 точки. От друга страна, МакКинли Райт отново беше отличен с 26 точки, десет асистенции и седем борби за Дубай, Джъстин Андерсън добави 18, а Филип Петрушев 15. Дубай отново беше без Дуейн Бейкън, Джанан Муса, Нейт Мейсън и Клемен Препелич. Макаби вече е с баланс 6-10 и го очаква мач у дома срещу Валенсия. Дубай е със седем победи и девет загуби, а след три дни ще гостува на Анадолу Ефес.

Снимка: EuroLeague / X

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Везенков преди мача с Валенсия: Необходими са ни всички енергийни резерви, за да успеем

Везенков преди мача с Валенсия: Необходими са ни всички енергийни резерви, за да успеем

  • 16 дек 2025 | 13:15
  • 1913
  • 0
Везенков и компания срещу втория в Евролигата

Везенков и компания срещу втория в Евролигата

  • 16 дек 2025 | 07:25
  • 7166
  • 1
Милър-Макинтайър и Звезда гостуват на Апоел при завръщането на отбора в Израел

Милър-Макинтайър и Звезда гостуват на Апоел при завръщането на отбора в Израел

  • 16 дек 2025 | 07:03
  • 2009
  • 1
Барцокас: Дори когато не играе добре, имаме пълно доверие на Уолкъп

Барцокас: Дори когато не играе добре, имаме пълно доверие на Уолкъп

  • 15 дек 2025 | 17:34
  • 1205
  • 0
НБА попълнението на Олимпиакос пристигна в Атина

НБА попълнението на Олимпиакос пристигна в Атина

  • 14 дек 2025 | 12:30
  • 4276
  • 1
Алекса Аврамович с още една сериозна контузия

Алекса Аврамович с още една сериозна контузия

  • 14 дек 2025 | 12:25
  • 704
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров: Беше футболно харакири, но решихме да влезем в мътното

Александър Димитров: Беше футболно харакири, но решихме да влезем в мътното

  • 16 дек 2025 | 13:50
  • 16156
  • 49
И на върха пак е Усман Дембеле

И на върха пак е Усман Дембеле

  • 16 дек 2025 | 19:53
  • 4120
  • 5
Пари Сен Жермен обра наградите на ФИФА

Пари Сен Жермен обра наградите на ФИФА

  • 16 дек 2025 | 19:45
  • 2812
  • 1
Милан ще атакува Суперкупата на Италия с български талант в състава си

Милан ще атакува Суперкупата на Италия с български талант в състава си

  • 16 дек 2025 | 16:37
  • 11453
  • 8
Ново от Лапорта за Реал Мадрид: Барселонитът им вече е в остра форма

Ново от Лапорта за Реал Мадрид: Барселонитът им вече е в остра форма

  • 16 дек 2025 | 17:34
  • 5582
  • 18
Очаквайте на живо: Олимпиакос - Валенсия

Очаквайте на живо: Олимпиакос - Валенсия

  • 16 дек 2025 | 20:10
  • 558
  • 0