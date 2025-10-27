Важна информация за феновете на мача Апоел Тел Авив - Партизан в Евролигата

Допълнителни билети са пуснати в продажба за предстоящия мач между Апоел Тел Авив и Партизан от седмия кръг на Евролигата, разбра Sportal.bg. Двубоят от 7-ия кръг е в сряда (29 октомври) в “Арена София”.

За феновете на Партизан, достъпът към залата се осъществява от бул. Шипченски проход по булевард “Асен Йорданов” през малката бариера, от страната на зала "Васил Симов" и входа към паркинга пред Арена София. Паркингът ще работи само за МПС на фенове на Партизан!

Ще има обособена фен зона и отделено място за продажба на билети на самия паркинг. За фенове, които подкрепят Апоел Тел Авив и безпристрастни фенове, достъпът към зала "Арена София", ще става от бул. Цариградско шосе по булевард Асен Йорданов до първото стълбище на залата, от към Сектор А. За тези фенове няма да работи паркинга, ще бъде създадена допълнителна организация от съответните органи. Вратите ще бъдат отворени от 18 часа. Молим феновете да ползват основно градския транспорт и да избягват идването с лични автомобили поради така направените зони за сигурност.

