  Баскетбол
  Баскетбол
  Евролига
  4. Итудис преди мача с Партизан: Движим се в посоката, която очаквахме

Итудис преди мача с Партизан: Движим се в посоката, която очаквахме

  • 28 окт 2025 | 19:36
  • 1145
  • 0

Старши треньорът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис сподели ден преди мача с Партизан в зала "Арена София", че израелският тим върви по план и се движи в посоката, в която гръцкият специалист е очаквал. Итудис даде кратко интервю за медиите, сред които бе и екип на Sportal.bg.

- Какво е настроението след пет победи?

- Добър вечер и благодарим, че сте тук. Вървим по план. Развиваме се и се движим в посоката, която очаквахме. Опитваме се да изградим отбор, който действа инстинктивно и уверено. Работим върху сработването на момчетата, които не са играли заедно. Всичко това е част от процеса на изграждане на нов състав.

13 Тренировка на Апоел Тел Авив преди мача с Партизан

- Какви са очакванията Ви за двубоя с Партизан?

- Искаме да бъдем равностойни. Това е поредното предизвикателство пред нас. Тази "двойна" седмица започва с Партизан и продължава с пътуване до Атина. Сърбите са сериозен съперник с много опитни и физически силни баскетболисти. Както ние, така и те имат проблеми с контузии, но продължават да подсилват състава си, за да постигнат целите си.

Снимки: Борислав Цветанов

