Допълнителни билети в продажба за Апоел - Партизан в "Арена София"

Допълнителни билети са пуснати в продажба за предстоящия мач между Апоел Тел Авив и Партизан от седмия кръг на Евролигата, разбра Sportal.bg. Двубоят е в сряда (29 октомври) в “Арена София”.

Съвсем логично е интересът към играещия у нас домакинските си мачове от най-елитната клубна баскетболна надпревара на Стария континент израелски тим да се покачва. Апоел е едноличен лидер в класирането на Евролигата с баланс 5-1, като е единственият тим със само едно поражение след първите 6 кръга.

В родната столица воденият от Димитрис Итудис вече се справи с испанския гранд Барселона, както и с финалиста от миналия сезон Монако. Единственото поражение на Апоел дотук дойде в дербито с Макаби Тел Авив, което също се игра в “Арена София.

Снимки: Sportal.bg