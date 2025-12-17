Четири двубоя слагат край на 16-ия кръг на Евролигата

16-ият кръг на Евролигата приключва с 4 мача тази вечер. В 20:00 часа българско време шестият в таблицата Жалгирис (9-6) посреща в Каунас 17-ия Анадолу Ефес (5-10). Турският тим е в серия от 6 поредни загуби във всички турнири и със сигурност ще се хвърли здраво, за да прекъсне този негативен период и да подобри позицията си в Евролигата.

В 21:00 ч. наше време АСВЕЛ Вильорбан се изправя срещу Байерн Мюнхен в сблъсък между два отбора, които нижат загуба след загуба в турнира и спешно се нуждаят от победа. Баварците са с 6 поредни поражения в Евролигата и са на незавидното 18-о място в класирането (5-10), а днешният им съперник е дори с още по-лоши показатели от германците. АСВЕЛ е последен с 3 победи и 12 загуби.

В 21:30 часа Партизан, който спечели последните си две срещи в надпреварата, едната от които бе дербито с Цървена звезда, посреща Виртус Болоня. Сръбският тим е 14-и в класирането с 6 победи и 9 загуби, а италианците са с две места по-нагоре (7-8).

16-ият Баскония (5-10) пък приема петия Монако (9-6) от 21:30 ч. Монегаските имат смазващо предимство в преките двубои с испанския тим в исторически план (7-1) и ще се опитат тази вечер да постигнат поредна победа срещу този съперник в Евролигата.