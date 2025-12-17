Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Четири двубоя слагат край на 16-ия кръг на Евролигата

Четири двубоя слагат край на 16-ия кръг на Евролигата

  • 17 дек 2025 | 07:21
  • 269
  • 0
Четири двубоя слагат край на 16-ия кръг на Евролигата

16-ият кръг на Евролигата приключва с 4 мача тази вечер. В 20:00 часа българско време шестият в таблицата Жалгирис (9-6) посреща в Каунас 17-ия Анадолу Ефес (5-10). Турският тим е в серия от 6 поредни загуби във всички турнири и със сигурност ще се хвърли здраво, за да прекъсне този негативен период и да подобри позицията си в Евролигата.

В 21:00 ч. наше време АСВЕЛ Вильорбан се изправя срещу Байерн Мюнхен в сблъсък между два отбора, които нижат загуба след загуба в турнира и спешно се нуждаят от победа. Баварците са с 6 поредни поражения в Евролигата и са на незавидното 18-о място в класирането (5-10), а днешният им съперник е дори с още по-лоши показатели от германците. АСВЕЛ е последен с 3 победи и 12 загуби.

В 21:30 часа Партизан, който спечели последните си две срещи в надпреварата, едната от които бе дербито с Цървена звезда, посреща Виртус Болоня. Сръбският тим е 14-и в класирането с 6 победи и 9 загуби, а италианците са с две места по-нагоре (7-8).

16-ият Баскония (5-10) пък приема петия Монако (9-6) от 21:30 ч. Монегаските имат смазващо предимство в преките двубои с испанския тим в исторически план (7-1) и ще се опитат тази вечер да постигнат поредна победа срещу този съперник в Евролигата.

Следвай ни:

Още от Евролига

Барса продължава с победите, Реал с поражение в Милано

Барса продължава с победите, Реал с поражение в Милано

  • 17 дек 2025 | 00:27
  • 747
  • 0
Невероятен обрат за Панатинайкос в Истанбул

Невероятен обрат за Панатинайкос в Истанбул

  • 16 дек 2025 | 23:36
  • 1459
  • 0
Валенсия избухна в последната четвърт и наказа Везенков и компания в Пирея

Валенсия избухна в последната четвърт и наказа Везенков и компания в Пирея

  • 16 дек 2025 | 23:14
  • 13482
  • 9
Милър-Макинтайър и Звезда не успяха да излъжат Апоел в Израел

Милър-Макинтайър и Звезда не успяха да излъжат Апоел в Израел

  • 16 дек 2025 | 23:14
  • 3449
  • 3
Забивка в последните секунди реши битката между Дубай и Макаби

Забивка в последните секунди реши битката между Дубай и Макаби

  • 16 дек 2025 | 20:33
  • 668
  • 0
Гард на Партизан: Не ми плащат да избирам треньор

Гард на Партизан: Не ми плащат да избирам треньор

  • 16 дек 2025 | 17:40
  • 694
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Слабак създаде неочаквани проблеми на Барселона за купата

Слабак създаде неочаквани проблеми на Барселона за купата

  • 17 дек 2025 | 00:18
  • 22221
  • 58
Валенсия избухна в последната четвърт и наказа Везенков и компания в Пирея

Валенсия избухна в последната четвърт и наказа Везенков и компания в Пирея

  • 16 дек 2025 | 23:14
  • 13482
  • 9
Реал без право на грешка срещу скромен съперник за Купата на Краля

Реал без право на грешка срещу скромен съперник за Купата на Краля

  • 17 дек 2025 | 07:27
  • 249
  • 0
Челси си поигра с огъня срещу Кардиф, но златни резерви спасиха лондончани за полуфинал в Карабао Къп

Челси си поигра с огъня срещу Кардиф, но златни резерви спасиха лондончани за полуфинал в Карабао Къп

  • 16 дек 2025 | 23:56
  • 10774
  • 13
Манчестър Сити срещу силен лондонски съперник в Карабао Къп

Манчестър Сити срещу силен лондонски съперник в Карабао Къп

  • 17 дек 2025 | 07:18
  • 695
  • 0
И на върха пак е Усман Дембеле

И на върха пак е Усман Дембеле

  • 16 дек 2025 | 19:53
  • 16610
  • 24