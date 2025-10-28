Обрадович за Апоел: Винаги знаят къде и кого да атакуват

Треньорът на Партизан Желко Обрадович се поклони пред Апоел Тел Авив на Димитрис Итудис, с когото ще се срещне в сряда в зала "Арена София" в един от най-интересните двубои от седмия кръг на Евролигата.

"Апоел е настоящият лидер в Евролигата, играе добре, с ясни идеи, съчетавайки индивидуално и отборно качество. Те винаги знаят точно къде и кого да атакуват и ние се опитахме да се подготвим за това на тренировките си. Очаква ни труден мач, но трябва да дадем най-доброто от себе си", заяви легендарният Желко Обрадович, хвалейки Димитрис Итудис за работата му в израелския отбор.

Относно състоянието на новото попълнение Бруно Фернандо, за когото феновете на отбора се интересуват, Обрадович каза следното: "Той е в състезателен ритъм, ако си спомням правилно, не игра в последните три мача с Реал Мадрид. Направи нормална тренировка. Разбира се, когато имаш нов играч, трябва да му обясниш всички детайли, що се отнася до атаката и защитата, най-простите неща и той изглеждаше доста добре. Аз и моят асистент проведохме дълъг разговор с моя приятел от Испания, който е негов треньор в националния отбор, за да се опитаме да направим най-доброто, което можем в момента".

Относно ситуацията с контузиите в отбора, нещата остават сложни. Шейк Милтън и Карлик Джоунс не пътуваха с отбора. За Милтън, Обрадович каза, че всичко върви по план и че няма да прибързва с връщането му, въпреки голямото желание на играча.

"Паркър имаше проблеми с пръста си, но ги решиха, като го превързаха. Той иска да играе и ще играе. Покушевски беше ударен в главата, но тренира нормално", обясни още Обрадович, говорейки за Джабари Паркър и Алексей Покушевски.

Снимки: Борислав Цветанов