Цървена звезда дойде за национал - легенда на Югославия пристигна в София

Сръбският гранд Цървена звезда изпрати свои пратеник в лицето на югославската легенда Владимир Югович, за да наблюдава изявите на национала Мартин Георгиев, научи Sportal.bg. Двукратният носител на КЕШ е присъствал на стадион “Александър Шаламанов” по време на мача на неговия Славия срещу ЦСКА 1948 за Купата, за да анализира играта на централния бранител.

20-годишният защитник е твърд титуляр при “белите” след завръщането си от школата на Барселона , като през настоящия сезон има 18 мача - всички от първата минута. Играта му спечели и дебют за националния отбор, като в последните три мача на представителния ни тим бе титуляр.