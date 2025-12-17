Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Цървена звезда дойде за национал - легенда на Югославия пристигна в София

Цървена звезда дойде за национал - легенда на Югославия пристигна в София

  • 17 дек 2025 | 16:53
  • 2002
  • 0

Сръбският гранд Цървена звезда изпрати свои пратеник в лицето на югославската легенда Владимир Югович, за да наблюдава изявите на национала Мартин Георгиев, научи Sportal.bg. Двукратният носител на КЕШ е присъствал на стадион “Александър Шаламанов” по време на мача на неговия Славия срещу ЦСКА 1948 за Купата, за да анализира играта на централния бранител.

ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения
ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

20-годишният защитник е твърд титуляр при “белите” след завръщането си от школата на Барселона , като през настоящия сезон има 18 мача - всички от първата минута. Играта му спечели и дебют за националния отбор, като в последните три мача на представителния ни тим бе титуляр.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Найденов към бивш национал на България по EAFC: Да не ви изплакнем, че ще виете на умряло

Найденов към бивш национал на България по EAFC: Да не ви изплакнем, че ще виете на умряло

  • 17 дек 2025 | 13:34
  • 6737
  • 17
Доскорошен национал се връща в Левски

Доскорошен национал се връща в Левски

  • 17 дек 2025 | 12:46
  • 29888
  • 40
Локо (Пд) преподписа с Косич

Локо (Пд) преподписа с Косич

  • 17 дек 2025 | 12:18
  • 9431
  • 1
Младежки национал се сбогува с Локо (Пловдив)

Младежки национал се сбогува с Локо (Пловдив)

  • 17 дек 2025 | 11:43
  • 3997
  • 3
Севлиево започва подготовка на Йордановден

Севлиево започва подготовка на Йордановден

  • 17 дек 2025 | 10:35
  • 995
  • 2
Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

  • 17 дек 2025 | 10:25
  • 8999
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Доскорошен национал се връща в Левски

Доскорошен национал се връща в Левски

  • 17 дек 2025 | 12:46
  • 29888
  • 40
Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

  • 17 дек 2025 | 08:46
  • 33190
  • 66
Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

Българският вот за FIFA The Best: Десподов посочи Дембеле, Димитров с друг фаворит

  • 17 дек 2025 | 10:25
  • 8999
  • 2
Всичко най-добро от UFC през 2025-а в един разговор - нокаути, събмишъни, зрелищни битки

Всичко най-добро от UFC през 2025-а в един разговор - нокаути, събмишъни, зрелищни битки

  • 17 дек 2025 | 12:11
  • 3133
  • 0
ПСЖ и Фламенго посягат към Междуконтиненталната купа

ПСЖ и Фламенго посягат към Междуконтиненталната купа

  • 17 дек 2025 | 11:00
  • 8655
  • 9