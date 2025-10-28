Пълният със звездни имена Партизан пристигна в София за мача с Апоел

Партизан пристигна в София за мача с играещия домакинските си срещи у нас израелски тим Апоел Тел Авив. Срещата е утре в зала "Арена София" и започва в 20:00 часа.

Белградчани кацнаха на летище "Васил Левски" - София в родната столица начело с легендарния си треньор Желко Обрадович, който "бе нападнат" от фенове, търсещи снимки и автографи.

Екип на Sportal.bg пък забеляза, че две от големите звезди на тима - игралият няколко години в НБА Джабари Паркър, и 18-годишното крило Мика Мурунен, не бяха твърде отзивчиви към надяващите се да вземат автографи от тях запалянковци и не се спряха, за да ги зарадват.

Партизан пристигна без един от най-важните си играчи - Карлик Джоунс. Гардът е с тежка контузия на крака и се очаква да е аут за поне 3 месеца.

Снимки: Sportal.bg