  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Пълният със звездни имена Партизан пристигна в София за мача с Апоел

Пълният със звездни имена Партизан пристигна в София за мача с Апоел

  • 28 окт 2025 | 16:40
  • 1121
  • 0

Партизан пристигна в София за мача с играещия домакинските си срещи у нас израелски тим Апоел Тел Авив. Срещата е утре в зала "Арена София" и започва в 20:00 часа.

Белградчани кацнаха на летище "Васил Левски" - София в родната столица начело с легендарния си треньор Желко Обрадович, който "бе нападнат" от фенове, търсещи снимки и автографи.

9 Отборът на Партизан пристига в България

Екип на Sportal.bg пък забеляза, че две от големите звезди на тима - игралият няколко години в НБА Джабари Паркър, и 18-годишното крило Мика Мурунен, не бяха твърде отзивчиви към надяващите се да вземат автографи от тях запалянковци и не се спряха, за да ги зарадват.

9 Отборът на Партизан пристига в България

Партизан пристигна без един от най-важните си играчи - Карлик Джоунс. Гардът е с тежка контузия на крака и се очаква да е аут за поне 3 месеца.

Снимки: Sportal.bg

