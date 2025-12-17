Популярни
Крило от Бразилия пристига за подпис с роден клуб

  17 дек 2025 | 19:24
  • 6612
  • 5
Крило от Бразилия пристига за подпис с роден клуб

Бразилското крило Лео Перейра ще продължи кариерата си в България, пише журналистът Иверсон Фернандес. В информацията обаче не се посочва в кой отбор ще заиграе 25-годишният флангови футболист.

Перейра e собственост на КРБ от лятото на 2023 г., но на няколко пъти е бил преотстъпван. За последно той е бил част от Спорт Ресифе, но договорът му за наем изтича в края на календарната година и той трябваше да се завърне в КРБ, но от клуба са взели решение да се разделят с играча.

Кариерата на Перейра преминава почти изцяло в родината му. Единственият му чуждестранен тим до този момент е португалският Маритимо, където прекарва един полусезон.

Бразилецът се подвизава предимно отляво на атаката, но може да действа и като дясно крило. През този сезон футболистът е записал общо 41 мача, в които има 4 гола и 3 асистенции.

Снимки: Imago

