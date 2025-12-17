Крило от Бразилия пристига за подпис с роден клуб

Бразилското крило Лео Перейра ще продължи кариерата си в България, пише журналистът Иверсон Фернандес. В информацията обаче не се посочва в кой отбор ще заиграе 25-годишният флангови футболист.

Перейра e собственост на КРБ от лятото на 2023 г., но на няколко пъти е бил преотстъпван. За последно той е бил част от Спорт Ресифе, но договорът му за наем изтича в края на календарната година и той трябваше да се завърне в КРБ, но от клуба са взели решение да се разделят с играча.

O CRB acertou a venda do atacante Léo Pereira para o futebol da Bulgária.

Léo retornou de empréstimo do Sport e o Galo acertou sua ida para a Europa.



Ainda sem informações sobre valores.



🗞️ @iversonfnds

📸 Reprodução pic.twitter.com/VBBzrbO4bH — Central das Transferências (@CTransferencias) December 17, 2025

Кариерата на Перейра преминава почти изцяло в родината му. Единственият му чуждестранен тим до този момент е португалският Маритимо, където прекарва един полусезон.

Бразилецът се подвизава предимно отляво на атаката, но може да действа и като дясно крило. През този сезон футболистът е записал общо 41 мача, в които има 4 гола и 3 асистенции.

Следвай ни:

Снимки: Imago