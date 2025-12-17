Популярни
  Барса продължава с победите, Реал с поражение в Милано

Барса продължава с победите, Реал с поражение в Милано

  17 дек 2025
Барса продължава с победите, Реал с поражение в Милано

Победната серия на Барселона в Евролигата продължава. Испанският гранд разби като гост Париж с 85:69 в мач от 16-ия кръг и се поздрави с четвърта поредна победа в турнира. Каталунците са спечелили 6 от последните си 7 срещи в елитната надпревара.

Барселона е на трето място в класирането с 11 победи и 5 поражения. Париж пък претърпя 11-а загуба и остава с 5 успеха, като заема предпоследното 19-о място.

Барса смаза противника си с 30:13 в първия период и си "постла" отлично за следващите 30 минути, в които не изпусна контрола върху развоя на мача. Кевин Пънтър и Уил Клайбърн вкараха съответно по 21 и 19 точки за испанците, като Клайбърн добави и 12 борби, оформайки дабъл-дабъл. 18 точки за победителите реализира Дарио Брисуела.

За Париж Надир Ифи се отличи с 16 точки, 15 реализира Джаред Роудън, а 14 отбеляза Алан Докоси, който хвана и 9 борби.

Другият испански гранд Реал Мадрид обаче претърпя поражение. "Лос бланкос" загубиха гостуването си на Олимпия Милано с 82:89. Италианците имаха 11 точки преднина на почивката, а през второто полувреме усилията на Факундо Кампацо и компания за обрат удариха на камък.

Марко Гудурич се отличи с 22 точки за тима от Милано, а 14 добави Зак Лидей. За Реал Факу Кампацо изригна с 25 точки, вкарвайки 5 тройки от 7 опита, а Трей Лайлс отбеляза 14 точки.

Олимпия Милано е на 10-о място с баланс 9-7 след този успех, а Реал е девети със същия актив.

Снимки: Imago

