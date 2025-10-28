Апоел тренира на пълни обороти преди супердербито с "гробарите"

Отборът на Апоел Тел Авив проведе предпоследното си занимание преди мача с Партизан от седмия кръг на Евролигата, а екипът на Sportal.bg отново бе на мястото на събитието.

Баскетболистите на Димитрис Итудис тренираха на пълни обороти и в завидно добро настроение преди мегадербито с "гробарите", което ще се изиграе утре (29 октомври) от 20:00 часа в "Арена София".

В момента тимът на Апоел, който играе домакинските си мачове от "турнира на богатите" в България е лидер във временното класиране с 5 победи и 1 загуба в сметката си, а сръбският гранд е на 14-о място с баланс 3-3.

Билети за мача Апоел Тел Авив - Партизан - ТУК!

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов