Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Апоел тренира на пълни обороти преди супердербито с "гробарите"

Апоел тренира на пълни обороти преди супердербито с "гробарите"

  • 28 окт 2025 | 19:48
  • 739
  • 0

Отборът на Апоел Тел Авив проведе предпоследното си занимание преди мача с Партизан от седмия кръг на Евролигата, а екипът на Sportal.bg отново бе на мястото на събитието.

Баскетболистите на Димитрис Итудис тренираха на пълни обороти и в завидно добро настроение преди мегадербито с "гробарите", което ще се изиграе утре (29 октомври) от 20:00 часа в "Арена София".

В момента тимът на Апоел, който играе домакинските си мачове от "турнира на богатите" в България е лидер във временното класиране с 5 победи и 1 загуба в сметката си, а сръбският гранд е на 14-о място с баланс 3-3.

Билети за мача Апоел Тел Авив - Партизан - ТУК!

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов

Още от Евролига

Пълният със звездни имена Партизан пристигна в София за мача с Апоел

Пълният със звездни имена Партизан пристигна в София за мача с Апоел

  • 28 окт 2025 | 16:40
  • 6652
  • 3
Motorola и Евролигата се обединяват за втори сезон на инициативата „Bouncing For Good“

Motorola и Евролигата се обединяват за втори сезон на инициативата „Bouncing For Good“

  • 28 окт 2025 | 15:49
  • 245
  • 0
Валери Божинов "разтресе" мрежата със специално видео за мача Апоел - Партизан

Валери Божинов "разтресе" мрежата със специално видео за мача Апоел - Партизан

  • 28 окт 2025 | 11:04
  • 1642
  • 2
Милър-Макинтайър и Звезда започнаха надлъгването с АСВЕЛ

Милър-Макинтайър и Звезда започнаха надлъгването с АСВЕЛ

  • 28 окт 2025 | 20:01
  • 1130
  • 0
Важна информация за феновете на мача Апоел Тел Авив - Партизан в Евролигата

Важна информация за феновете на мача Апоел Тел Авив - Партизан в Евролигата

  • 27 окт 2025 | 18:42
  • 4125
  • 1
Допълнителни билети в продажба за Апоел - Партизан в "Арена София"

Допълнителни билети в продажба за Апоел - Партизан в "Арена София"

  • 26 окт 2025 | 20:11
  • 6940
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се разделя с изпълнителния си директор

ЦСКА се разделя с изпълнителния си директор

  • 28 окт 2025 | 18:35
  • 35042
  • 38
Дунав 0:0 Локомотив (Пловдив), удар за "смърфовете" преди дербито на Пловдив

Дунав 0:0 Локомотив (Пловдив), удар за "смърфовете" преди дербито на Пловдив

  • 28 окт 2025 | 18:46
  • 12670
  • 19
Ясен е новият селекционер на България

Ясен е новият селекционер на България

  • 28 окт 2025 | 15:47
  • 34467
  • 23
Арда се измъчи, но продължи напред за Купата

Арда се измъчи, но продължи напред за Купата

  • 28 окт 2025 | 17:41
  • 20606
  • 24
ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

  • 28 окт 2025 | 12:34
  • 36474
  • 20
Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

  • 28 окт 2025 | 14:33
  • 24651
  • 136