  2. Пари Сен Жермен
  ПСЖ и Фламенго в спор за Междуконтиненталната купа (съставите)

ПСЖ и Фламенго в спор за Междуконтиненталната купа (съставите)

  • 17 дек 2025 | 18:04
  • 1195
  • 1
ПСЖ и Фламенго в спор за Междуконтиненталната купа (съставите)

Европейският шампион Пари Сен Жермен и шампиона на Южна Америка Фламенго се изправят един срещу друг в спор за Междуконтиненталната купа. Срещата ще се играе на стадион “Ахмад бин Али” в Катар. И двата отбора участваха на Световното клубно първенство през лятото. Парижани загубиха на финала от Челси, а бразилският тим отстъпи на Байерн на осминафиналите.

Последният месец беше изключително успешен за Фламенго, който първо триумфира с Копа Либертадорес, а няколко дни по-късно и с титлата в бразилското първенство. За Междуконтиненталната купа пък тимът отстрани последователно мексиканския Крус Асул с 2:1 и египетския Пирамидс с 2:0.

ПСЖ е без контузените Усман Дембеле и Ашраф Хакими. Луис Енрике е заложил на Матвей Сафонов на вратата за сметка на Люка Шевалие. Канг-Ин Лий е предпочетен пред Брадли Баркола в дясно на атаката.

ПСЖ - ФЛАМЕНГО

ПСЖ: Сафонов, Мендеш, Маркиньос, Пачо, Невеш, Витиня, Заир-Емери, Лий, Руис, Кварацхелия, Дуе
ФЛАМЕНГО: Роси, Варела, Ортис, Перейра, Алекс Сандро, Ерик, Жоржиньо, Де Араскаета, Караскал, Плата, Енрике

