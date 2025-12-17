ПСЖ и Фламенго в спор за Междуконтиненталната купа (съставите)

Европейският шампион Пари Сен Жермен и шампиона на Южна Америка Фламенго се изправят един срещу друг в спор за Междуконтиненталната купа. Срещата ще се играе на стадион “Ахмад бин Али” в Катар. И двата отбора участваха на Световното клубно първенство през лятото. Парижани загубиха на финала от Челси, а бразилският тим отстъпи на Байерн на осминафиналите.

Последният месец беше изключително успешен за Фламенго, който първо триумфира с Копа Либертадорес, а няколко дни по-късно и с титлата в бразилското първенство. За Междуконтиненталната купа пък тимът отстрани последователно мексиканския Крус Асул с 2:1 и египетския Пирамидс с 2:0.

⚫🔴 FLAMENGO E PSG JÁ ESTÃO ESCALADOS PRA FINAL DA COPA INTERCONTINENTAL! 🔵🔴 pic.twitter.com/prED8yF9qG — Futebol Hoje ⚽ (@fut_hoje) December 17, 2025

ПСЖ е без контузените Усман Дембеле и Ашраф Хакими. Луис Енрике е заложил на Матвей Сафонов на вратата за сметка на Люка Шевалие. Канг-Ин Лий е предпочетен пред Брадли Баркола в дясно на атаката.

ПСЖ - ФЛАМЕНГО



ПСЖ: Сафонов, Мендеш, Маркиньос, Пачо, Невеш, Витиня, Заир-Емери, Лий, Руис, Кварацхелия, Дуе

ФЛАМЕНГО: Роси, Варела, Ортис, Перейра, Алекс Сандро, Ерик, Жоржиньо, Де Араскаета, Караскал, Плата, Енрике