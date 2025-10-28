Звезда на Апоел сподели важна информация за билетите за мача с Партизан

Отборът на Апоел Тел Авив приема Партизан в мач от седмия кръг на Евролигата. Срещата е утре от 20:00 часа в "Арена София", а преди това екипът на Sportal.bg посети тренировката на израелския гранд, на която беше доста забавно.

Една от звездите на Апоел Ишмаил Уейнрайт грабна нашия микрофон, за да отправи специално послание към феновете и да гипризове да напълнят залата до краен предел. Какво точно каза Иш и как завърши репортажът ни, можете да видите в нашето видео.

Иначе, израелците, които играят домакинските си мачове от "турнира на богатите" в България, са лидери в класирането с 5 победи и 1 загуба, а "гробарите" са под №14 в таблицата с баланс 3-3.

По-рано днес баскетболистите на сръбския гранд пък кацнаха в София, като не летището бяха посрещнати от фенове, които се надпреварваха за снимки и автографи с тях.

Снимки: Борислав Цветанов