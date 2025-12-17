Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. Официално: ЦСКА 1948 представи Бернардо Коуто

Официално: ЦСКА 1948 представи Бернардо Коуто

  • 17 дек 2025 | 18:57
  • 3056
  • 4
Официално: ЦСКА 1948 представи Бернардо Коуто

ЦСКА 1948 официално обяви трансфера на доскорошния играч на Спартак (Варна) Бернардо Коуто. През този сезон португалецът изигра общо 20 мача за "соколите", а в тях се отчете с шест гола и една асистенция.

Ето какво написаха "червените":

"Добре дошъл, Берна!

ЦСКА се подсили с португалския полузащитник Бернардо Коуто

23-годишният Коуто преминава последователно през всички юношески нива в академиите на португалския Спортинг Брага и бразилския Палмейрас. Професионалната му кариера започва в отборите на Брага B и КД Трофенсе, преди да продължи в българския футбол със Спартак Варна, където се утвърждава като техничен и изобретателен футболист.

Пожелаваме на Берна здраве и много щастливи мигове с червената фланелка!".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Крило от Бразилия пристига за подпис с роден клуб

Крило от Бразилия пристига за подпис с роден клуб

  • 17 дек 2025 | 19:24
  • 6542
  • 5
Готова е програмата на Локо II (Пловдив)

Готова е програмата на Локо II (Пловдив)

  • 17 дек 2025 | 19:03
  • 251
  • 0
Във Фратрия II уточниха всичко

Във Фратрия II уточниха всичко

  • 17 дек 2025 | 18:52
  • 303
  • 0
Пет контроли за дубъла на Спартак (Варна)

Пет контроли за дубъла на Спартак (Варна)

  • 17 дек 2025 | 18:49
  • 291
  • 0
ЦСКА намали цената на абонаментните карти наполовина

ЦСКА намали цената на абонаментните карти наполовина

  • 17 дек 2025 | 18:04
  • 1120
  • 4
Очаквано недоволство в Аксаково

Очаквано недоволство в Аксаково

  • 17 дек 2025 | 18:00
  • 749
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дербито на efbet Супер Волей: Левски 1:1 ЦСКА! Следете мача ТУК!

Дербито на efbet Супер Волей: Левски 1:1 ЦСКА! Следете мача ТУК!

  • 17 дек 2025 | 19:53
  • 2897
  • 7
Цървена звезда дойде за национал - легенда на Югославия пристигна в София

Цървена звезда дойде за национал - легенда на Югославия пристигна в София

  • 17 дек 2025 | 16:53
  • 20023
  • 9
Крило от Бразилия пристига за подпис с роден клуб

Крило от Бразилия пристига за подпис с роден клуб

  • 17 дек 2025 | 19:24
  • 6542
  • 5
Пари Сен Жермен 1:0 Фламенго

Пари Сен Жермен 1:0 Фламенго

  • 17 дек 2025 | 20:04
  • 6141
  • 11
Доскорошен национал се връща в Левски

Доскорошен национал се връща в Левски

  • 17 дек 2025 | 12:46
  • 43399
  • 53