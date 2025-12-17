Официално: ЦСКА 1948 представи Бернардо Коуто

ЦСКА 1948 официално обяви трансфера на доскорошния играч на Спартак (Варна) Бернардо Коуто. През този сезон португалецът изигра общо 20 мача за "соколите", а в тях се отчете с шест гола и една асистенция.

Ето какво написаха "червените":

"Добре дошъл, Берна!

ЦСКА се подсили с португалския полузащитник Бернардо Коуто

23-годишният Коуто преминава последователно през всички юношески нива в академиите на португалския Спортинг Брага и бразилския Палмейрас. Професионалната му кариера започва в отборите на Брага B и КД Трофенсе, преди да продължи в българския футбол със Спартак Варна, където се утвърждава като техничен и изобретателен футболист.

Пожелаваме на Берна здраве и много щастливи мигове с червената фланелка!".