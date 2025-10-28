Валери Божинов "разтресе" мрежата със специално видео за мача Апоел - Партизан

Популярни
  • 28 окт 2025 | 11:04
  • 282
  • 0
Едно от най-познатите имена в българския футбол Валери Божинов "разтресе" мрежата с видео, но този път свързано с баскетбол.

Бившият футболист на Партизан ще се настани на кортсайд местата за супердербито между Апоел Тел Авив и Партизан от шестия кръг на Евролигата в "Арена София" и прикани всички фенове да не изпускат този мач.

Срещата е утре (29 октомври) от 20:00 часа в столичното спортно съоръжение, като се очаква то да бъде пълно до краен предел.

За да осигурят максимална сигурност и бърза организация на събитието, организаторите обявиха и нови правила за мача.

