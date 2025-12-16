Популярни
  Баскетбол
  Евролига
  3. Евролига
  4. Очаквайте на живо: Олимпиакос - Валенсия

Очаквайте на живо: Олимпиакос - Валенсия

  • 16 дек 2025 | 20:10
  • 546
  • 0
Очаквайте на живо: Олимпиакос - Валенсия

Гръцкият шампион Олимпиакос приема в "Двореца на мира и приятелството" в Пирея тази вечер Валенсия в среща от 17-ия кръг на Евролигата. В 21:15 часа българско време тази вечер "червено-белите" се изправят срещу втория в подреждането.

Александър Везенков и компания са с 8 победи и 6 загуби от началото на сезона в турнира, като имат да играят и допълнителен мач - домакинство на Фенербахче, който бе отложен.

Олимпиакос е 10-и в класирането в момента, като загуби последните си две срещи в надпреварата - гостуванията на Цървена звезда и Барселона. Испанският тим е с 10 победи и 5 загуби. Тимът е в серия от 4 поредни успеха, като неотдавна надви другия гръцки гранд - Панатинайкос, при това насред Атина.

Още от Евролига

Везенков преди мача с Валенсия: Необходими са ни всички енергийни резерви, за да успеем

  • 16 дек 2025 | 13:15
  • 1909
  • 0
Везенков и компания срещу втория в Евролигата

  • 16 дек 2025 | 07:25
  • 7166
  • 1
Милър-Макинтайър и Звезда гостуват на Апоел при завръщането на отбора в Израел

  • 16 дек 2025 | 07:03
  • 2008
  • 1
Барцокас: Дори когато не играе добре, имаме пълно доверие на Уолкъп

  • 15 дек 2025 | 17:34
  • 1205
  • 0
НБА попълнението на Олимпиакос пристигна в Атина

  • 14 дек 2025 | 12:30
  • 4276
  • 1
Алекса Аврамович с още една сериозна контузия

  • 14 дек 2025 | 12:25
  • 704
  • 0
Водещи Новини

Александър Димитров: Беше футболно харакири, но решихме да влезем в мътното

  • 16 дек 2025 | 13:50
  • 16131
  • 49
И на върха пак е Усман Дембеле

  • 16 дек 2025 | 19:53
  • 4071
  • 5
Пари Сен Жермен обра наградите на ФИФА

  • 16 дек 2025 | 19:45
  • 2788
  • 1
Милан ще атакува Суперкупата на Италия с български талант в състава си

  • 16 дек 2025 | 16:37
  • 11423
  • 8
Ново от Лапорта за Реал Мадрид: Барселонитът им вече е в остра форма

  • 16 дек 2025 | 17:34
  • 5566
  • 18