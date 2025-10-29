Популярни
"Вабанк": Мираж ли е титлата за Лудогорец

  • 29 окт 2025 | 09:30
  • 2289
  • 2

14 години Лудогорец не пуска първото място, но дали този сезон няма да бъде сложен край на тази серия? Тимът от Разград изглежда изключително нестабилен от месеци насам, а подобрение така и не идва. Загубата от ЦСКА 1948 остави „орлите“ на 9 точки от първото място. Макар и да са с мач по-малко, това поражение предизвика сериозен трус в отбора, а раздялата с Мота изглежда неизбежна.

Тронът се тресе мощно! ЦСКА 1948 водеше на Лудогорец с 5:1 до 82-ата минута, но едвам устиска в шеметен мач
Тронът се тресе мощно! ЦСКА 1948 водеше на Лудогорец с 5:1 до 82-ата минута, но едвам устиска в шеметен мач

Силното представяне на Левски от началото на сезона пък дава повод на „сините“ фенове да мечтаят за титла. Отборът на Хулио Веласкес рядко допуска грешки и определено си личи, че целта е титлата. А с играта си Левски показва, че този път тя може да бъде изпълнена.

Веласкес: Лудогорец загуби, но има още един противник, който спечели и е на второ място
Веласкес: Лудогорец загуби, но има още един противник, който спечели и е на второ място

ЦСКА 1948 също влезе с гръм и трясък в разговора за титла. Отборът от Бистрица е само на 3 точки зад Левски, а срещата с Лудогорец няма как да не респектира съперниците. Когато водиш с 5:1 на шампиона в 82-ата минута, със сигурност може да погледнеш смело към първото място.

Цветомир Найденов: В такива мачове си личи кой е роден за велики дела
Цветомир Найденов: В такива мачове си личи кой е роден за велики дела

Дали броячът ще бъде спрян на 14 поредни титли за Лудогорец или „орлите“ ще успеят да излязат от тази сложна ситуация и в края на сезона отново ще бъдат на върха – това се опитват да разберат футболните специалисти Мартин Томанов и Милен Пейчев.

