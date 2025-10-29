"Вабанк": Мираж ли е титлата за Лудогорец

14 години Лудогорец не пуска първото място, но дали този сезон няма да бъде сложен край на тази серия? Тимът от Разград изглежда изключително нестабилен от месеци насам, а подобрение така и не идва. Загубата от ЦСКА 1948 остави „орлите“ на 9 точки от първото място. Макар и да са с мач по-малко, това поражение предизвика сериозен трус в отбора, а раздялата с Мота изглежда неизбежна.

Силното представяне на Левски от началото на сезона пък дава повод на „сините“ фенове да мечтаят за титла. Отборът на Хулио Веласкес рядко допуска грешки и определено си личи, че целта е титлата. А с играта си Левски показва, че този път тя може да бъде изпълнена.

ЦСКА 1948 също влезе с гръм и трясък в разговора за титла. Отборът от Бистрица е само на 3 точки зад Левски, а срещата с Лудогорец няма как да не респектира съперниците. Когато водиш с 5:1 на шампиона в 82-ата минута, със сигурност може да погледнеш смело към първото място.

Дали броячът ще бъде спрян на 14 поредни титли за Лудогорец или „орлите“ ще успеят да излязат от тази сложна ситуация и в края на сезона отново ще бъдат на върха – това се опитват да разберат футболните специалисти Мартин Томанов и Милен Пейчев.