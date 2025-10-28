ПСВ Айндховен шокира Левски с цената на харесан от “сините” нападател

Нидерландски клуб рязко е вдигнал цената на набелязан от Левски футболист, твърди „Тема Спорт“. Става дума за нападателя от дублиращия отбор на ПСВ Айндховен Робин ван Дуйвен. “Сините” следят него и съотборника му Ноа Фернандес, който играе на поста зад нападателя.

Двама пратеници на Левски в Нидерландия са обсъждали на висок глас конкретни суми, като почти шокиращото е, че в средата на миналата седмица обявената цена за играча е била 1 милион евро, а в уикенда вече е скочила на 2.5 милиона евро, което хвърлило в недоумение скаута на “сините”. Разговорът в хотел „Хаят“ в покрайнините на Амстердам е включвал и информация, че набелязаният човек пак е вкарал гол, а на това описание отговаря именно споменатият вече Ван Дуйвен.

Емисарите на Левски ще останат още известно време в Нидерландия, за да следят играча и да опитат да постигнат някакво споразумение за трансфер през зимната пауза на поносима цена, като посредничеството е с македонска връзка.

Левски следи бразилец от Втора лига

Фактът, че от „Герена“ са склонни да отделят сериозна за техните стандарти сума, говори, че шефовете са готови да вдигнат нивото с класен нападател през зимата, за да бъдат конкуренция на Лудогорец до края на сезона.

Другата опция пред сините за върха на атаката е Пабло Филипе от Жил Висенте. Португалският клуб е поставил цена на играча си в същия финансов диапазон. А от Левски се надяват да направят пълна смяна, като своевременно спазарят Мустафа Сангаре за тунизийския Есперанс, там пък посредничеството е със сръбска връзка. Към него има интерес и от клубове от Саудитска Арабия и Франция.