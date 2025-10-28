Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. ПСВ Айндховен шокира Левски с цената на харесан от “сините” нападател

ПСВ Айндховен шокира Левски с цената на харесан от “сините” нападател

  • 28 окт 2025 | 06:35
  • 8180
  • 3
ПСВ Айндховен шокира Левски с цената на харесан от “сините” нападател

Нидерландски клуб рязко е вдигнал цената на набелязан от Левски футболист, твърди „Тема Спорт“. Става дума за нападателя от дублиращия отбор на ПСВ Айндховен Робин ван Дуйвен. “Сините” следят него и съотборника му Ноа Фернандес, който играе на поста зад нападателя.

Двама пратеници на Левски в Нидерландия са обсъждали на висок глас конкретни суми, като почти шокиращото е, че в средата на миналата седмица обявената цена за играча е била 1 милион евро, а в уикенда вече е скочила на 2.5 милиона евро, което хвърлило в недоумение скаута на “сините”. Разговорът в хотел „Хаят“ в покрайнините на Амстердам е включвал и информация, че набелязаният човек пак е вкарал гол, а на това описание отговаря именно споменатият вече Ван Дуйвен.

Емисарите на Левски ще останат още известно време в Нидерландия, за да следят играча и да опитат да постигнат някакво споразумение за трансфер през зимната пауза на поносима цена, като посредничеството е с македонска връзка.

Левски следи бразилец от Втора лига
Левски следи бразилец от Втора лига

Фактът, че от „Герена“ са склонни да отделят сериозна за техните стандарти сума, говори, че шефовете са готови да вдигнат нивото с класен нападател през зимата, за да бъдат конкуренция на Лудогорец до края на сезона.

Другата опция пред сините за върха на атаката е Пабло Филипе от Жил Висенте. Португалският клуб е поставил цена на играча си в същия финансов диапазон. А от Левски се надяват да направят пълна смяна, като своевременно спазарят Мустафа Сангаре за тунизийския Есперанс, там пък посредничеството е със сръбска връзка. Към него има интерес и от клубове от Саудитска Арабия и Франция.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Танчо Калпаков: Монтана е фаворит

Танчо Калпаков: Монтана е фаворит

  • 28 окт 2025 | 09:03
  • 54
  • 0
Димитър Иванов: Да направим още една крачка напред

Димитър Иванов: Да направим още една крачка напред

  • 28 окт 2025 | 08:07
  • 475
  • 0
Петър Ванков: От мача с Ботев (Пловдив) само можем да спечелим

Петър Ванков: От мача с Ботев (Пловдив) само можем да спечелим

  • 28 окт 2025 | 08:02
  • 492
  • 0
Купата на България навлиза в същинската си фаза

Купата на България навлиза в същинската си фаза

  • 28 окт 2025 | 08:00
  • 5834
  • 1
Феновете на Ботев (Пд) изкупиха билетите за дербито на “Лаута”

Феновете на Ботев (Пд) изкупиха билетите за дербито на “Лаута”

  • 27 окт 2025 | 22:35
  • 1779
  • 1
Платиха 3600 лева за топка на ЦСКА, парите отиват във фондация "За Нашите Деца"

Платиха 3600 лева за топка на ЦСКА, парите отиват във фондация "За Нашите Деца"

  • 27 окт 2025 | 21:28
  • 1938
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Купата на България навлиза в същинската си фаза

Купата на България навлиза в същинската си фаза

  • 28 окт 2025 | 08:00
  • 5834
  • 1
Блестящо завръщане за Григор Димитров след дългото отсъствие

Блестящо завръщане за Григор Димитров след дългото отсъствие

  • 27 окт 2025 | 21:44
  • 43513
  • 25
Отношението на Чаби Алонсо тласка Винисиус към изхода на "Бернебеу"

Отношението на Чаби Алонсо тласка Винисиус към изхода на "Бернебеу"

  • 28 окт 2025 | 04:20
  • 15023
  • 25
Тронът се тресе мощно! ЦСКА 1948 водеше на Лудогорец с 5:1 до 82-ата минута, но едвам устиска в шеметен мач

Тронът се тресе мощно! ЦСКА 1948 водеше на Лудогорец с 5:1 до 82-ата минута, но едвам устиска в шеметен мач

  • 27 окт 2025 | 19:30
  • 141533
  • 470
Нов фаворит за селекционер на България

Нов фаворит за селекционер на България

  • 27 окт 2025 | 17:12
  • 44415
  • 13