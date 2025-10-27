Билети от 20 до 30 лева пуска Хебър за домакинството си срещу Левски в турнира за Купата на България

Билети от 20 до 30 лева пуска Хебър (Пазарджик) за домакинството си срещу Левски в 1/16-финалите от турнира за Купата на България, съобщиха от клуба.

Двубоят ще се играе в сряда (29 октомври) от 16:30 часа на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик, а продажбата на билетите ще стартира от 12:00 часа в деня на мача.

Билети и цени: Сектор В (висока трибуна) и Б (гости) – 20 лв. Сектор А (нови модули) – 25 лв. * VIP сектор А (под козирка) – 30 лв.

Вратите на стадиона ще бъдат отворени в 14:30 часа.

"Поради засилените полицейски проверки, молим зрителите да дойдат по-рано за да избегнат струпвания. Всички фенове, носещи отличителни артикули на Левски, ще бъдат пренасочвани в сектора за гости, независимо от закупения билет", информираха още от лагера на Хебър.