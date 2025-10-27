Популярни
  2. Лудогорец
  Руи Мота: Нямам обяснение как нападателите им превръщаха всяка топка в гол, нормално е феновете да викат "оставка"

Руи Мота: Нямам обяснение как нападателите им превръщаха всяка топка в гол, нормално е феновете да викат "оставка"

  27 окт 2025 | 19:57
Наставникът на Лудогорец Руи Мота даде мнението си след поражение с 4:5 срещу ЦСКА 1948. Португалецът призна, че му е трудно да разбере защо отборът му допусна пет попадения в Бистрица и коментира сдържано виковете "оставка" от феновете на "орлите".

"Трудно е да разбера какво направихме и защо позволихме да вкарат толкова голове, колкото не бяхме допуснали в 11 мача досега. Всяка топка, която отиваше до нападателите им се превръщаше в гол, това няма обяснение. Ако не си агресивен, няма как да се справиш в хода на двубоя. Трябваше да сме по-агресивни, това бяха моите инструкции. Те бяха по-агресивни в единоборствата. Каквото е за тях, такова е и за тях. Ясно е, че в различните турнири условията са различни.

Когато получихме гол във втората минута, беше ясно, че мачът тръгва лошо за нас. Реагирахме късно, идеята ни беше през второто полувреме да вкараме ранен гол. Но не се случи. Когато си допуснал пет гола, със сигурност сме направили немалко грешки. Когато допуснеш пет гола за един мач, със сигурност влияе. Трябва да се завърнем и отговорим, да покажем игра, която се очаква от Лудогорец. Когато не побеждаваш, логично има напрежение, това не е добре. Да, аз съм отговорен за този отбор. Когато нещата не се стичат според очакванията, аз съм отговорен. Нормално е феновете да викат "оставка", заяви Руи Мота.

