Левски представи нов клубен автобус

  • 28 окт 2025 | 12:10
Левски официално има нов клубен автобус. Със специално видео в социалните мрежи “сините” показаха новото си возило, а клипа е с описание “Заедно продължаваме към върха!”.

Ето какво пишат в сайта си Левски:

Днес ПФК „Левски“ представи новия си клубен автобус Setra S 517 HD, доставен и конфигуриран специално за нуждите на първия отбор от Силвър Стар – генералният дистрибутор на Daimler Buses за България.

Автобусът е с дължина 14 метра и разполага с 35 места в конфигурация 2+1 със седалки Ambassador – най-високият клас при Setra. Интериорът е изцяло в синята идентичност на клуба, с равен под, брандирани подглавници и пълен комплект удобства: тоалетна, аудио-видео система, двузонов климатик, USB порт за всеки пътник и бордов токопреобразувател 230V / 2300W.

Новият клубен автобус е оборудван с водещи системи за безопасност: Active Brake Assist (ABA), асистент за поддържане на лента, асистент за умора на водача, радарен асистент при завой, както и автоматична пожароизвестителна и пожарогасителна система. Допълнително LED фарове с интелигентно управление и висока степен затъмнение на стъклата гарантират видимост и уединение при пътуване на отбора у нас и в чужбина. 

Моделът е с двигател Euro VI E – най-високият екологичен стандарт, осигуряващ минимално отделяне на вредни емисии и мощност 476 к.с., автоматизирана трансмисия и система за следене на налягането в гумите – комбинация, която осигурява плавно, безопасно и ефективно придвижване на отбора.

“Това е дългоочаквано подобрение от всички ни. Горди сме, че работим с една от най-добрите компании в сегмента и заедно избрахме модел, който покрива най-високите стандарти за комфорт, сигурност и представителност. Благодарим на „Силвър Стар“ за професионализма и партньорството”, заяви изпълнителният директор на ПФК “Левски” Даниел Боримиров.

Снимки: levski.bg

