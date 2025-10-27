Моци проговори за Мота: Ще има решения

Техническият директор на Лудогорец Козмин Моци бе разочраован от загубата с 4:5 от ЦСКА 1948. Босът на “орлите” не искаше да коментира директно статута на старши треньора Руи Мота, но заяви, че при всички положения ще има решения за неговото бъдеще.

“Трябва да продължаваме. След два дни имаме мач за Купата. Имаме доста мачове и в първенството. Доста сме далеч от първото място, но трябва с повече работа и самочувствие да се върнем там. Не винаги треньорът е виновен. Ще има някакви решения, но в момента не мога да ви кажа. Не мога да ви отговоря на този въпрос. Ще разберете какво ще е решението. Ако не вярваме, няма да сме тук. Аз съм сигурен, че отново ще сме шампиони. Има моменти и моменти. Играхме срещу един добър отбор. Не започнахме мача както трябва, а и всичко вървеше против нас. Реакцията ни бе късна, защото ако бяхме реагирали по-рано, можеше да бъде друго”, каза Моци.