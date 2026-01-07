Мощно стягане на редиците в Лудогорец: голмайстор се завръща за година

Бразилският централен нападател Руан Секо се завръща в Лудогорец под наем от Ботафого. Sportal.bg разбра, че футболистът ще носи екипа на "орлите" през следващите 12 месеца. През миналата зима стрелецът беше продаден от "зелените" на клуба от Рио де Жанейро.

Ръководството на шампионите се надява, че Руан Секо ще повиши чувствително успеваемостта на атаката на Лудогорец, като до момента през сезона голмайстор на тима е Ивайло Чочев. Очаква се бразилецът да се присъедини към лагера в Белек до няколко дни. Първият мач на разградчани за 2026 г. е срещу Рейнджърс в Лига Европа на 22 януари.

