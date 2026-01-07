Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Мощно стягане на редиците в Лудогорец: голмайстор се завръща за година

Мощно стягане на редиците в Лудогорец: голмайстор се завръща за година

  • 7 яну 2026 | 15:30
  • 8630
  • 7

Бразилският централен нападател Руан Секо се завръща в Лудогорец под наем от Ботафого. Sportal.bg разбра, че футболистът ще носи екипа на "орлите" през следващите 12 месеца. През миналата зима стрелецът беше продаден от "зелените" на клуба от Рио де Жанейро.

Ръководството на шампионите се надява, че Руан Секо ще повиши чувствително успеваемостта на атаката на Лудогорец, като до момента през сезона голмайстор на тима е Ивайло Чочев. Очаква се бразилецът да се присъедини към лагера в Белек до няколко дни. Първият мач на разградчани за 2026 г. е срещу Рейнджърс в Лига Европа на 22 януари.

Първото ново попълнение на Лудогорец трябва да събуди Недялков или да го измести
Първото ново попълнение на Лудогорец трябва да събуди Недялков или да го измести
Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Лудогорец взима бразилец от Швеция

Лудогорец взима бразилец от Швеция

  • 7 яну 2026 | 13:47
  • 8777
  • 6
Спартак (Пд) тренира при ужасни условия на "Тодор Диев"

Спартак (Пд) тренира при ужасни условия на "Тодор Диев"

  • 7 яну 2026 | 13:24
  • 1088
  • 1
Левски започна тренировки на турска земя

Левски започна тренировки на турска земя

  • 7 яну 2026 | 12:48
  • 6989
  • 18
Локомотив (Пд) започна подготовка с двама нови и един на проби

Локомотив (Пд) започна подготовка с двама нови и един на проби

  • 7 яну 2026 | 11:55
  • 4587
  • 7
Соле: Готов съм да бъда част от червената армия

Соле: Готов съм да бъда част от червената армия

  • 7 яну 2026 | 11:23
  • 9650
  • 41
Стойко Сакалиев стана зам.-директор на училище

Стойко Сакалиев стана зам.-директор на училище

  • 7 яну 2026 | 10:42
  • 2772
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Венци: Привлякохме заместник на Мартин Георгиев! Феновете да очакват победи

Венци: Привлякохме заместник на Мартин Георгиев! Феновете да очакват победи

  • 7 яну 2026 | 15:49
  • 4267
  • 4
Лудогорец взима бразилец от Швеция

Лудогорец взима бразилец от Швеция

  • 7 яну 2026 | 13:47
  • 8777
  • 6
Левски започна тренировки на турска земя

Левски започна тренировки на турска земя

  • 7 яну 2026 | 12:48
  • 6989
  • 18
Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер може да подпише в петък

Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер може да подпише в петък

  • 7 яну 2026 | 11:43
  • 26395
  • 14
Соле: Готов съм да бъда част от червената армия

Соле: Готов съм да бъда част от червената армия

  • 7 яну 2026 | 11:23
  • 9650
  • 41