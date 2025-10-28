Популярни
  Найденов: Бяхме като за полуфинал в ШЛ, после треньорът реши да се прави на треньор, а играчите на Бразилия

Найденов: Бяхме като за полуфинал в ШЛ, после треньорът реши да се прави на треньор, а играчите на Бразилия

  • 28 окт 2025 | 10:38
  • 3787
Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов заяви, че е изгледал на запис снощния успех (5:4) на "червените" от Бистрица срещу Лудогорец. Бизнесменът изрази задоволство от играта на тима на Иван Стоянов до 82-ата минута.

"Изгледах мача с Лудогорец наново. Играта на ЦСКА до 82 минута беше за Шампионска лига, полуфинал . 5:1 - футболно пребиване. После треньорът реши да се прави на треньор, а футболистите решиха да се правят на Бразилия. Ама 5:4 си е по-добре от 1:0. Браво, Майстори!", написа Цветомир Найденов във "Фейсбук".

