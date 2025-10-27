Популярни
  11-те на ЦСКА 1948 и Лудогорец, трима българи на терена

11-те на ЦСКА 1948 и Лудогорец, трима българи на терена

  • 27 окт 2025 | 16:20
  • 4714
  • 19
Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА 1948 и Лудогорец. Срещата на стадиона в Бистрица, започва в 17:30 часа.

ЦСКА 1948 0:0 Лудогорец

Стартовите състави:

ЦСКА 1948: 13. Димитър Шейтанов, 2. Даниел Медина, 4. Андре Хофман, 21. Лаша Двали, 22. Огнен Гашевич, 8. Йоан Маниен, 10. Борислав Цонев, 20. Браян Собреро, 77. Елиас Франко, 93. Мамаду Диало, 67. Фредерик Масиел.

Лудогорец: 39. Хендрик Бонман, 2. Йоел Андерсон, 3. Антон Недялков, 4. Диниш Алмейда, 11. Кайо Видал, 14. Петър Станич, 17. Сон, 23. Дерой Дуарте, 24. Оливие Вердон, 26. Филип Калоч, 37. Бърнард Текпетей.

