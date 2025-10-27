Цветомир Найденов: В такива мачове си личи кой е роден за велики дела

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов излезе с публикация в социалните мрежи часове преди сблъсъка с Лудогорец от 13-ия кръг на efbet Лига. "Червените" имат четири победи и едно равенство в последните си пет шампионатни срещи, докато разградчани са записали само един успех в последните 5 двубоя в първенството.

Според Найденов, в такива мачове си личи кой е роден за велики дела и днес ще стане ясно дали в клуба се работи правилно.

"Днес ще си проличи дали работим правилно. Лудогорец са много силен отбор, нямат загуба и в такива мачове си личи кой е роден за велики дела", написа той във "Фейсбук".