Найденов за Левски - Добруджа: Тва и Хари Магуайър в най-добрите си периоди не го е правил. Евала, Майсторе!

Спонсорът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов направи анализ на мачовете от 13-ия кръг на efbet Лига до неделя. За двубоя между Левски и Добруджа (3:0) бизнесменът твърди, че и трите гола са на Богдан Костов, който е бивш играч на “червените”. “Богдан Костов с три грешки за гол от три гола получени от Добруджа…. Тва и Хари Магуайър в най-добрите си периоди не го е правил. Евала, Майсторе!”, пише Найденов.

Ето анализът на Цветомир Найденов за кръга:

“Блиц анализ на мачовете до неделя :

В Монтана : нормален Х , двата отбора използват системата клатенберг и преходи, така че няма кво да се обърка. Х от Земята до небето! След мача Рори Делап изпрати покана за приятелство по фейса на Соломон Джеймс с думите : Диър Мони, измета̀х 5000 такива тъча по английските терени, но такъв гол даже не съм и сънувал, че може да стане. Браво, Майсторе!

Във Варна: там Берна си би сам Ботев, с лекота … че даже и още един гол им заби, но го отмениха.Евала , Майсторе!

Локомотивното дерби : Х от София до края на Слънчевата система … системата клатенберг плюс преходи и от двата отбора, няма кво да се обърка.

Във Враца: тук вече гениалността на Бат Стамен достигна връхната си точка. Да загубиш мач с човек повече в последните 10 минути на мача, тва вече е наистина гениално Свака ти част, Майсторе!

В Овча купел: Нули. Любимото ми. Славия тръгва нагоре, ЧМ няма класата от миналите сезони.

На Герена: Богдан Костов с три грешки за гол от три гола получени от Добруджа…. Тва и Хари Магуайър в най-добрите си периоди не го е правил. Евала, Майсторе!

Георги Кабаков - Нотариуса е във фризера с ваксините на - 70 градуса и съдийството си е вълшебно.

Да видим нататък …”