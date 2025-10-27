Популярни
Лудогорец отново поглежда към Бразилия за централен нападател

  • 27 окт 2025 | 09:57
  • 603
  • 0
Лудогорец отново поглежда към Бразилия за централен нападател

Ръководството на Лудогорец за пореден път оглежда бразилския пазар за привличането на централен нападател. В момента текат заключителните кръгове в местния елит, както и във второто ниво. Разградчани вече имат набелязани цели, а в скоро време ще стартират преговори и за привличането им, пише "Тема Спорт".

Важен мач в Бистрица! ЦСКА 1948 и Лудогорец се хвърлят за ключови три точки
Важен мач в Бистрица! ЦСКА 1948 и Лудогорец се хвърлят за ключови три точки

През този сезон играта на "орлите" в предни позиции не е на обичайното ниво. По време на лятната подготовка швейцарският нападател Квадво Дуа получи тежка контузия. Заради нея той все още няма официален мач през кампанията, а и не е ясно кога ще се завърне. Той доста време се възстановява в родината си, а от клуба не са дали знак, кога ще може да бъде на разположение.

Добри Козарев: Всеки мач дузпа срещу нас… Но и ние играхме слабо второто полувреме

  • 27 окт 2025 | 07:51

Добри Козарев: Всеки мач дузпа срещу нас… Но и ние играхме слабо второто полувреме

  • 27 окт 2025 | 07:51
  • 1918
  • 0
Важен мач в Бистрица! ЦСКА 1948 и Лудогорец се хвърлят за ключови три точки

  • 27 окт 2025 | 07:48

Важен мач в Бистрица! ЦСКА 1948 и Лудогорец се хвърлят за ключови три точки

  • 27 окт 2025 | 07:48
  • 8179
  • 15
Панайотов: Всяка победа трупа самочувствие

Панайотов: Всяка победа трупа самочувствие

  • 26 окт 2025 | 19:35
  • 1998
  • 0
Янев: Така трябва да играем

Янев: Така трябва да играем

  • 26 окт 2025 | 19:33
  • 30716
  • 42
Сагерас: Боли ни много от този резултат

Сагерас: Боли ни много от този резултат

  • 26 окт 2025 | 19:24
  • 3291
  • 1
Прероден ЦСКА разнебити Берое, "заралии" ще сънуват кошмари и от Кошмара

  • 26 окт 2025 | 19:07

Прероден ЦСКА разнебити Берое, "заралии" ще сънуват кошмари и от Кошмара

  • 26 окт 2025 | 19:07
  • 143372
  • 422
"Sportal.bg - подкаст" с гост Александър Александров (гледайте целия епизод)

  • 27 окт 2025 | 09:20

"Sportal.bg - подкаст" с гост Александър Александров (гледайте целия епизод)

  • 27 окт 2025 | 09:20
  • 1466
  • 2
Григор се завръща с мач срещу французин в Париж

Григор се завръща с мач срещу французин в Париж

  • 27 окт 2025 | 07:07
  • 5821
  • 7
Винисиус се обърна към феновете на Реал, камери уловиха шокиращи думи на бразилеца

  • 27 окт 2025 | 10:16

Винисиус се обърна към феновете на Реал, камери уловиха шокиращи думи на бразилеца

  • 27 окт 2025 | 10:16
  • 8810
  • 4
Ландо Норис триумфира в Мексико и си върна лидерството във Формула 1

  • 26 окт 2025 | 23:44

Ландо Норис триумфира в Мексико и си върна лидерството във Формула 1

  • 26 окт 2025 | 23:44
  • 28801
  • 25
Важен мач в Бистрица! ЦСКА 1948 и Лудогорец се хвърлят за ключови три точки

  • 27 окт 2025 | 07:48

Важен мач в Бистрица! ЦСКА 1948 и Лудогорец се хвърлят за ключови три точки

  • 27 окт 2025 | 07:48
  • 8179
  • 15
Прероден ЦСКА разнебити Берое, "заралии" ще сънуват кошмари и от Кошмара

  • 26 окт 2025 | 19:07

Прероден ЦСКА разнебити Берое, "заралии" ще сънуват кошмари и от Кошмара

  • 26 окт 2025 | 19:07
  • 143372
  • 422