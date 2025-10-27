Лудогорец отново поглежда към Бразилия за централен нападател

Ръководството на Лудогорец за пореден път оглежда бразилския пазар за привличането на централен нападател. В момента текат заключителните кръгове в местния елит, както и във второто ниво. Разградчани вече имат набелязани цели, а в скоро време ще стартират преговори и за привличането им, пише "Тема Спорт".

През този сезон играта на "орлите" в предни позиции не е на обичайното ниво. По време на лятната подготовка швейцарският нападател Квадво Дуа получи тежка контузия. Заради нея той все още няма официален мач през кампанията, а и не е ясно кога ще се завърне. Той доста време се възстановява в родината си, а от клуба не са дали знак, кога ще може да бъде на разположение.