Кишишев: В националния отбор стана детска игра, Левски трудно ще свали Лудогорец, дори да поведе с девет точки

Бившият национал Радостин Кишишев коментира скандала около Светослав Вуцов в националния отбор. Бившата, който започна кариерата си в Черноморец (Бургас) в началото на 90-те години, а след това блесна в Нефтохимик и Ловеч, даде мнението си и относно борбата за титлата в efbet Лига. Според него Лудогорец е подчертан фаворит за първото място, въпреки моментното изоставане от Левски. Накрая Тинката даде мнение и относно работата с подрастващите в родния футбол.

"За психиката - не знам защо Вуцов не е издържал, не знам какво е било това малтретиране от страна на треньорите. Не знам заключвали ли са го някъде, не са му давали да излиза ли... Имал е две провинения, тук е другият момент - да кажем колко сериозни са били провиненията му, че евентуално да излезе от титулярния състав. Аз не знам дали той е титуляр в националния отбор на 20 години. Неговата грешка е, че: първо, си много малък, второ, нямаш мачовете за националния отбор и трето, се отказваш от националния отбор. Това не мога да разбера. Имаше една приказка в кръга на шегата от Христо Бонев, но тя е истина: "аз не те викам в националния отбор, а ти ми казваш, че няма да дойдеш". Нещо подобно е.

Това може би е плод на някакъв изблик, на някакво самочувствие, може би и това, че в момента е титуляр за Левски и пази много добре. Мисля, че в предния мач в националния отбор допусна няколко грешки. Може би това е наклонило везните да се даде шанс на другия вратар. Но на 20 години да се отказваш от националния отбор... Левски естествено, че ще се застъпи, това е много голям отбор. Но той трябва да си понесе наказанието. Като иска да се отказва от националния отбор, да седи отстрани, да си гледа клубния отбор, да станат шампиони, живот и здраве. То ще си дойде по-нататък, не мисля, че трябва да се дъвчи.

Няма какво да видим и за какво да се хванем в момента за националния отбор. Нямаме футболист, заради който да искаме да гледаме. Няма го това нещо. Много детска игра, детински конфликт. Недопустимо е на 20 години да се отказва от националния отбор. Много футболисти са се отказвали и са се връщали. Давам пример с мен - аз имах някакви доводи, изразих ги, беше грешка, естествено, защото от национален отбор не се отказва. Не се отказва. Пропуснах европейско първенство, но имах 50 мача зад гърба си. Стоичков се е отказвал, много са се отказвали. Но те са оставили нещо в националния отбор, не се отказват след два мача.

Аз не съм видял тормоз спрямо мен, при положение, че имаше такива звезди в отбора. И не съм чул - може би това е първият такъв скандал в националния отбор от 100 години, да малтретират старите футболисти или треньорите футболист. Не е прав за мен, нека повече не дълбаем. Аз направих изключителна грешка, въпреки че имах наистина доводи. Но и с доводи, трябва да не се отказваш от националния отбор. Всички са се връщали от отказалите се, само Бербатов не се е върнал до момента. Може да има и други случаи много отдавна.

Мисля, че трудно някой ще свали Лудогорец. Те играят сега в Европа, програмата им е доста динамична. Дори и разликата да стане девет точки по някое време на шампионата, мисля, че Левски трудно ще удържи първото място. Но всичко може да се случи - имат вратар, имат централен нападател, както се казва.

Няма да имаме футбол, вече не раждаме футболисти - не само бургаския футбол. Повече се набляга на масовост и плащане на такси. През 1986 г. кандидатствах в спортно училище, явиха се около 45 деца да кандидатстват за 15 места. Още тогава - за шести клас, имаш селектиране. Във всеки набор има по две-три кадърни деца. Според мен след 12-годишна възраст трябва да се съберат в един отбор. Частните клубове да ме извиняват, но в Бургас трябва да са Нефтохимик и Черноморец. Има ги, няма ги - това са. В Сливен един отбор. В Стара Загора може би два. Ако се съберат децата набор 2010 в Бургас в един отбор, ще направят един добър отбор. Убеден съм. Същото важи и за София - 100 клуба. Колко са след 12-годишна възраст? От 50 намали ги на десет и ще видиш как нещата могат да се получат", каза Тинката в "Студио дерби".