Карвахал претърпя успешна операция, завръща се догодина

Капитанът на Реал Мадрид Дани Карвахал претърпя успешна артроскопска операция на дясното коляно днес, съобщиха официално от "лос бланкос". Хирургическата интервенция бе извършена от д-р Мануел Лейес под наблюдението на медицинските служби на Кралския клуб.
Нов удар за Карвахал - пропуска между два и три месеца
Опитният Карвахал получи проблем след дербито с Барселона и така се наложи да бъде опериран, оставайки извън игра за поне 2-3 месеца.
Интервенцията беше счетена за необходима за справяне с проблем с връзките, добавяйки още една глава към дългия списък от контузии на испанския защитник.
33-годишният ас на "кралете" вече преживя дълъг период на отсъствие, тъй като на 9 октомври 2024 г. получи разкъсване на кръстни връзки, което го извади от игра за 9 месеца. В неделя той почувства дискомфорт в коляното след победата на Реал Мадрид над Барселона в Ел Класико и в крайна сметка щетите се оказаха по-големи от очакваното.
През този сезон Карвахал имаше ограничено време за игра, записвайки едва 462 минути в 9 мача във всички турнири, като контузиите продължават да тормозят кариерата му.
Снимки: Imago