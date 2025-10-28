Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Карвахал претърпя успешна операция, завръща се догодина

Карвахал претърпя успешна операция, завръща се догодина

  • 28 окт 2025 | 14:49
  • 165
  • 3

Капитанът на Реал Мадрид Дани Карвахал претърпя успешна артроскопска операция на дясното коляно днес, съобщиха официално от "лос бланкос". Хирургическата интервенция бе извършена от д-р Мануел Лейес под наблюдението на медицинските служби на Кралския клуб.

Нов удар за Карвахал - пропуска между два и три месеца
Нов удар за Карвахал - пропуска между два и три месеца

Опитният Карвахал получи проблем след дербито с Барселона и така се наложи да бъде опериран, оставайки извън игра за поне 2-3 месеца.

Интервенцията беше счетена за необходима за справяне с проблем с връзките, добавяйки още една глава към дългия списък от контузии на испанския защитник.

33-годишният ас на "кралете" вече преживя дълъг период на отсъствие, тъй като на 9 октомври 2024 г. получи разкъсване на кръстни връзки, което го извади от игра за 9 месеца. В неделя той почувства дискомфорт в коляното след победата на Реал Мадрид над Барселона в Ел Класико и в крайна сметка щетите се оказаха по-големи от очакваното.

През този сезон Карвахал имаше ограничено време за игра, записвайки едва 462 минути в 9 мача във всички турнири, като контузиите продължават да тормозят кариерата му.

Снимки: Imago

