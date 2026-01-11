Борусия (Мьонхенгладбах) разби за едно полувреме Аугсбург и си осигури спокойствие

Борусия (Мьонхенгладбах) разби с 4:0 Аугсбург в мач от 16-тия кръг на подновената през този уикенд Бундеслига. „Жребчетата“ си решиха срещата още през първата част, когато вкараха три попадения, а над всички днес бе Харис Табакович, който отбеляза два гола (36‘, 61‘).

Така Гладбах си осигури относително спокойствие в таблицата и се изкачи на 10-о място с 19 точки. Съвсем не е така при Аугсбург, който е вече с три мача без победа и е непосредствено над опасната зона.

Гладбах изигра много силно първо полувреме, в което буквално се разправи със съперника си. Домакините откриха резултата още с първото си положение в мача. В 9-ата минута Лука Нетц намери в наказателното поле Роко Райц. Той веднага стреля, но топката бе блокирана от бранителя на Аугсбург Мадс Педерсен. При добавката обаче Райц намери мрежата на Фин Дамен – 1:0 за Гладбах. Срещата продължи да се развива кошмарно за гостите и в 19-ата минута Мадс Педерсен неволно игра с ръка в наказателното си поле, а Кевин Дикс удвои резултата за Борусия от отсъдената дузпа – 2:0.

4 – Haris Tabakovic has scored a league high four headed goals in this Bundesliga season. It was also only the second time on record (since 2004-05) a Borussia Mönchengladbach player scored a brace with his head, after Nando Rafael in 2007 against Hertha BSC. Beast. pic.twitter.com/1C6hWUhb1t — OptaFranz (@OptaFranz) January 11, 2026

Още едно попадение за „жребчетата“ дойде в 36-ата минута. Този път то бе дело на Харис Табакович, който засече с глава центриране от корнер на Лука Нетц за 3:0. Гостите имаха претенции за нарушение срещу Фин Дамен, но главният съдия не видя нищо нередно.

Наказателната акция на Гладбах продължи и през втората част. В 61-вата минута Табакович вкара втория си гол в мача, след като с глава засече центриране на Франк Онора за 4:0. Аугсбург пък се отчете само с един удар в напречната греда на резервата Самуел Есенде.

Снимки: Imago