Белингам отговори на Ямал: "По-малко приказки"

Джуд Белингам отбеляза втория гол за Реал Мадрид в Ел Класико срещу Барселона (2:1) и след това отговори на Ламин Ямал за обидите, отправени преди мача.

Звездата на Барселона намекна в разговор с известния стриймър Ибай Янос, че Реал Мадрид „крадат и се оплакват“, а англичанинът му отговори в неделя. Както на терена, където вкара победния гол за мадридчани (2:1), така и по-късно в социалните мрежи.

„Дa се говори е лесно. Хайде, Реал! Завинаги!“, написа английският национал в профила си в Instagram. Той също така публикува няколко снимки, включително една с празненството си след гола за 2:1.

Към това той прикачи песента "A Little Less Conversation" (По-малко приказки - от англ.) на великия Елвис Пресли.

