Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Отношението на Чаби Алонсо тласка Винисиус към изхода на "Бернебеу"

Отношението на Чаби Алонсо тласка Винисиус към изхода на "Бернебеу"

  • 28 окт 2025 | 04:20
  • 1097
  • 0

Нападателят на Реал Мадрид Винисиус Жуниор обмисля възможността да напусне клуба през лятото. Според вестник "АС", бразилецът смята, че треньорът Чаби Алонсо не го харесва, а освен това е недоволен от игровото си време.

Напрежението ескалира по време на победата на Реал над Барселона с 2:1 в неделя. Винисиус беше заменен в 72-рата минута, което предизвика гневната му реакция. Той напусна терена и се отправи директно към съблекалнята, без да поздрави Алонсо, макар по-късно да се върна на резервната скамейка. Напускайки игра, бразилецът е бил чут да повтаря: „Ще напусна отбора, по-добре да си тръгна“.

Ръководството на Реал Мадрид няма да наказва Винисиус Жуниор
Ръководството на Реал Мадрид няма да наказва Винисиус Жуниор

Според "АС", Вини е убеден, че статутът в отбора не се уважава и сериозно обмисля да си тръгне от Мадрид. Той вярва, че Алонсо има негативно отношение към него и затова не получава признание за положените усилия в защита.

Основната причина за недоволството на бразилския национал е фактът, че през този сезон той често е заменян или оставян на пейката. Винисиус не изключва възможността за трансфер през следващото лято, ако Чаби Алонсо остане начело и не му окаже пълна подкрепа, каквато например получава Килиан Мбапе.

Вижте как Винисиус избесня при смяната си и се прибра в съблекалнята
Вижте как Винисиус избесня при смяната си и се прибра в съблекалнята

Бразилецът не иска да напуска Реал, но не може да се примири с настоящата ситуация.

Ръководството на Реал Мадрид напълно подкрепя решенията на Чаби Алонсо, включително и смяната на Винисиус в „Ел Класико“.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Брендън Роджърс хвърли оставка, президентът на Селтик го обяви за егоист

Брендън Роджърс хвърли оставка, президентът на Селтик го обяви за егоист

  • 28 окт 2025 | 02:40
  • 1087
  • 0
Ван Бастен за голмайстора на Фейенорд: Добро момче, но един нападател трябва да е гадняр

Ван Бастен за голмайстора на Фейенорд: Добро момче, но един нападател трябва да е гадняр

  • 28 окт 2025 | 01:55
  • 615
  • 0
Буфон: Ювентус рядко ще губи със Спалети

Буфон: Ювентус рядко ще губи със Спалети

  • 28 окт 2025 | 02:23
  • 784
  • 0
Рома на Гасперини впечатлява с резултати, въпреки спорната селекция

Рома на Гасперини впечатлява с резултати, въпреки спорната селекция

  • 28 окт 2025 | 05:38
  • 677
  • 0
Байерн си хареса косовар от Хофе

Байерн си хареса косовар от Хофе

  • 28 окт 2025 | 00:46
  • 490
  • 0
Късен гол запази аванса на Порто

Късен гол запази аванса на Порто

  • 28 окт 2025 | 00:17
  • 1041
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тронът се тресе мощно! ЦСКА 1948 водеше на Лудогорец с 5:1 до 82-ата минута, но едвам устиска в шеметен мач

Тронът се тресе мощно! ЦСКА 1948 водеше на Лудогорец с 5:1 до 82-ата минута, но едвам устиска в шеметен мач

  • 27 окт 2025 | 19:30
  • 127494
  • 442
Блестящо завръщане за Григор Димитров след дългото отсъствие

Блестящо завръщане за Григор Димитров след дългото отсъствие

  • 27 окт 2025 | 21:44
  • 32471
  • 25
Нов фаворит за селекционер на България

Нов фаворит за селекционер на България

  • 27 окт 2025 | 17:12
  • 38706
  • 13
Найден Найденов: Дано през следващия сезон Матей Казийски и Цветан Соколов да играят за Локомотив

Найден Найденов: Дано през следващия сезон Матей Казийски и Цветан Соколов да играят за Локомотив

  • 27 окт 2025 | 18:09
  • 13724
  • 4
ФИФА наложи наказание на още един клуб от efbet Лига

ФИФА наложи наказание на още един клуб от efbet Лига

  • 27 окт 2025 | 13:57
  • 38409
  • 16
Саръбоюков пред Sportal.bg: Целта ми вече е медал от световно

Саръбоюков пред Sportal.bg: Целта ми вече е медал от световно

  • 27 окт 2025 | 13:15
  • 11810
  • 0