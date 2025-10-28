Отношението на Чаби Алонсо тласка Винисиус към изхода на "Бернебеу"

Нападателят на Реал Мадрид Винисиус Жуниор обмисля възможността да напусне клуба през лятото. Според вестник "АС", бразилецът смята, че треньорът Чаби Алонсо не го харесва, а освен това е недоволен от игровото си време.
Напрежението ескалира по време на победата на Реал над Барселона с 2:1 в неделя. Винисиус беше заменен в 72-рата минута, което предизвика гневната му реакция. Той напусна терена и се отправи директно към съблекалнята, без да поздрави Алонсо, макар по-късно да се върна на резервната скамейка. Напускайки игра, бразилецът е бил чут да повтаря: „Ще напусна отбора, по-добре да си тръгна“.
Според "АС", Вини е убеден, че статутът в отбора не се уважава и сериозно обмисля да си тръгне от Мадрид. Той вярва, че Алонсо има негативно отношение към него и затова не получава признание за положените усилия в защита.
Основната причина за недоволството на бразилския национал е фактът, че през този сезон той често е заменян или оставян на пейката. Винисиус не изключва възможността за трансфер през следващото лято, ако Чаби Алонсо остане начело и не му окаже пълна подкрепа, каквато например получава Килиан Мбапе.
Бразилецът не иска да напуска Реал, но не може да се примири с настоящата ситуация.
Ръководството на Реал Мадрид напълно подкрепя решенията на Чаби Алонсо, включително и смяната на Винисиус в „Ел Класико“.
