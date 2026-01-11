Съставите на Байерн и Волфсбург, Нойер се завръща на вратата на баварците

Популярни
  • 11 яну 2026 | 17:56
  • 1131
  • 1
Лидерът в Бундеслигата Байерн (Мюнхен) посреща Волфсбург в първи мач за двата отбора за новата година от 16-тия кръг на немския елит. Баварците мачкат всичко по пътя си и имат само две равенства дотук и цели 55 вкарани гола – и двете рекордни за този етап на Бундеслигата. Тимът на Венсан Компани може да увеличат с още преднината си на върха пред втория Борусия (Дортмунд) при нов успех – на цели 11 точки. Волфсбург пък се намира непосредствено над опасната зона, макар че спечели два от последните си 3 мача.

Волфсбург е един от най-удобните съперници за баварския гранд. В последните двадесет директни сблъсъка между двата отбора, Байерн има цели 18 победи и само две равенства, като е в серия от шест поредни успеха срещу този противник. За последно баварците надделяха с 3:2 на "Алианц Арена", а преди това Байерн отново победи с 3:2, но този път като гост. Последната победа на „вълците“ пък е отпреди 11 години – през януари 2015 г.

Венсан Компани има някои проблеми със състава си, като няма да може да разчита на контузения Йошуа Кимих, докато Алфонсо Дейвис и Саша Боей са болни. Джамал Мусиала все още е невъзстановен, а Николас Джаксън все още е със Сенегал на Купата на африканските нации.

В сравнение с победата над Хайденхайм с 4:0 като гост в последния мач за изминалата 2025 г., белгийският треньор прави четири промени. Мануел Нойер се завръща на вратата, Конрад Лаймер отново е титуляр ще играе като десен бек, а в средата на терена ще действат Александър Павлович и Том Бишоф, които заемат местата на Леон Горетцка и Рафаел Герейро. Атаката на Байерн отново е водена от Хари Кейн, а зад него Майкъл Олисе, суперталантът Ленарт Карл и Луис Диас.

Наставникът на Волфсбург Даниел Бауер има куп глаболия, като ще е без Йонас Винд, Йоаким Меле, Бенце Дардай, Андреас Сков Олсен, Рожерио, Кевин Паредес и Йенсон Селт, които са контузени. Мохамед Амура пък все още е на Купата на африканските нации. Атаката на „вълците“ е водена от младия Дженан Пейчинович, а зад него ще действат Кристиан Ериксен, Ловро Маер и Патрик Вимер.

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages

