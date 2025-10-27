Ръководството на Реал Мадрид няма да наказва Винисиус Жуниор

Ръководството на Реал Мадрид няма да се намесва и да наказва Винисиус Жуниор за невъздържаното му поведение при смяната в изминалото дерби срещу Барселона, твърди “Кадена Сер”. Вместо това треньорът Чаби Алонсо ще бъде оставен да тушира напрежението в личен разговор с бразилеца.

Нападателят прие тежко решението на наставника да го извади от игра в 72-рата минута. Тогава Вини даде воля на емоциите си и на секундата започна да говори, че не е трябвало да бъде сменян.

“Аз ли? Аз ли? Тренер, тренер!“, извика бразилецът с разперени ръце, търсейки обяснение. Последва и финалната му експлозия с ясното „Да върви по дяволите“, изкрещяно към небето над „Бернабеу“, след което влезе директно в тунела, отказвайки да седне на пейката.

VINI JR KICKED OFF AFTER BEING SUBBED OFF! STRAIGHT DOWN THE TUNNEL HE GOES!! HUGE CALL FROM ALONSO HE WAS PLAYING WELL! pic.twitter.com/1Z1BW1Qmvc — TheEuropeanLad (@ThaEuropeanLad) October 26, 2025

Чаби Алонсо, от своя страна, се опита да ускори разрешаването на конфликта с думите: „Хайде, Вини, побързай (да излезеш от терена - б.р.)!“.

Минути по-късно Жуниор все пак се появи на скамейката, а след края на срещата дори влезе на игрището по джапанки и започна да се кара с Ламин Ямал. Възможно е обаче Ла Лига да наложи някаква санкция на бразилеца заради поведението му след последния съдийски сигнал.

