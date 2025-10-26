Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  Съставите за Ел Класико

Съставите за Ел Класико

  26 окт 2025 | 16:12
  • 3622
  • 4
Съставите за Ел Класико

Реал Мадрид и Барселона се изправят на “Бернабеу” в първото Ел Класико за сезона. Мачът е от 10-ия кръг на Ла Лига и започва в 17:15 часа.

Преди началото “белите” имат преднина от 2 точки пред шампионите.

Дийн Хаусен е титуляр в отбраната на Реал, след като до последно участието му не беше сигурно. Наставникът Чаби Алонсо се отказва от един от нападателите си за сметка на още един халф.

Новината в състава на Барселона е включването на Жул Кунде още от първата минута. Защитникът беше под въпрос, но е вдигнат на крака и излиза титуляр. На пейката обаче пак остава Роналд Араухо. В атака се завръща Феран Торес, а Маркъс Рашфорд и Ламин Ямал допълва атакуващото трио.

