Спалети: Израснахме в много отношения, но трябва да наваксаме в други аспекти

Наставникът на Ювентус Лучано Спалети изрази задоволство от развитието на отбора под негово ръководство, но подчерта, че “бианконерите” тепърва могат да се подобряват. Той също така отказа да коментира дали “Старата госпожа” е способна да се бори за Скудетото, но призна, че клубът трябва да се подсили по време на зимния трансферен прозорец.

“Израснахме в много отношения, но трябва да наваксаме в други аспекти, които са част от днешния футбол. Тези неща са станали фундаментални като възвръщането на притежанието на топката, за да започнеш атака оттам, откъдето си бил прекъснат. Не мога да сравнявам първия ми сезон в Ювентус с този в Наполи. Според мен сме на прав път, но трябва да го правим отново и отново. Да видим дали можем да го направим срещу Кремонезе, които разполагат с чудесен треньор. Давиде Никола познава Серия "А" много добре и неговите тимове винаги умеят да се възползват от определени ситуации. Той се справя доста добре, където и да отиде, а това ще бъде допълнителен проблем за нас.

Luciano Spalletti prematch recap ✍️



- I love this sport and this job, we’re on the right path

- We’ve grown since the last time we faced Cremonese

- No Easy matches in football

- Quality and Availbilty makes the difference

- David will continue to grow with his teammates

-… pic.twitter.com/iHjGcSwtGK — 🎥 The AJC 🏳️🏴 (@The_AJC_) January 11, 2026

Това, че играем в понеделник, ни позволява да наблюдаваме всички останали мачове. На никого не му е лесно да печели. Винаги има вероятност от подхлъзване, а сега ни предстоят също така евротурнирите и мачовете за Купа на Италия. Трябва да вземем възможно най-много точки, защото, ако понижиш нивото си, винаги ще срещнеш тим, който е готов да се бори като Пиза. По-добре е да мислим мач за мач. Приятно е да си в тази професия, когато печелиш, но това винаги зависи от наличността на играчите, защото те са тези, които правят разликата. Моите футболисти са силни и са скромни момчета, които знаят как да работят като отбор, но има място и за индивидуалност. Сега е важно да продължаваме така. Трябва да сме като Скудерия Ферари и да използваме цялата писта, защото в момента не сме страхотни в употребата на целия терен.

🗣️ Spalletti on Jonathan David 🇨🇦:



"The match against Sassuolo can give him great confidence; he played a great game.



He's a player who connects very well with his teammates.



He'll play tomorrow." pic.twitter.com/x4Xm52R5fN — Juventus Xtra (@juven_xtra) January 11, 2026

Представянето на Джонатан Дейвид срещу Сасуоло може да му послужи като инжекция увереност, защото той направи чудесен мач. Очаквам от него да продължава да израства, защото той се сработва доста добре с тима, като ни дава превъзходство в други части на терена. Също така има добро разбирателство със съотборниците си, като и утре ще му се доверим. Не знам дали можем да се борим за Скудетото, има още дълъг път. Трябва да си го заслужим, пък да видим къде ще приключим. По-добре да тичаме, без да бързаме, гледайки мач за мач. Ще говорим много за това, но все още имаме време. Трябва да направим някои неща на трансферния пазар. На две позиции не ни достигат хора. Нашите директори се занимават с трансферния прозорец и им вярвам сляпо. Включили сме нашата антена, като трябва да имаме по две опции на въпросните позиции”, коментира Спалети на днешната си пресконференция.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages