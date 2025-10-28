Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Тони Кроос защити Винисиус

Тони Кроос защити Винисиус

  • 28 окт 2025 | 10:46
  • 353
  • 0

Полемиката около реакцията на Винисиус Жуниор при смяната му в мача срещу Барселона продължава да е актуална тема. Сега дойде ред на Тони Кроос да коментира избухването на нападателя на Реал Мадрид.

„Когато правиш изключителен мач, особено такъв като този, не си доволен. Аз също никога не съм обичал да ме сменят. Но, за да бъдем честни, никога не съм отивал директно в съблекалнята след това“, каза бившият полузащитник на „белия балет“ в своя подкаст.

„Тези, които са отстрани, винаги могат да съдят, но никой, освен хората, които са на терена в Ел Класико пред 80 000 зрители при резултат 2:1, не знае, че искаш всичко друго, но не и да излезеш. Тази емоция никой, който я осъжда, не може в крайна сметка да си я представи. Повечето от тези, които правят оценки, не могат да се поставят на това място“, защити се бившият германски национал.

И добави: „На хладна глава и след известна дистанция вероятно ще си помисли: „Е, мога да сдържа гнева си малко повече“. Мога да го разбера, но както се вижда на записите, ситуацията не е идеална. Все пак искам да подчертая, че това е изключителна емоционална ситуация, когато си в такъв мач.“

Кроос вярва, че Чаби Алонсо ще превъзмогне този епизод: „Вече съм преживявал това много пъти, така че невинаги е необходимо да приемаме всичко толкова сериозно. Треньорите също обикновено не го правят. Особено тези, които са били играчи.“

