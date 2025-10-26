Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Чуамени призна, че Ямал го стимулира

Чуамени призна, че Ямал го стимулира

  • 26 окт 2025 | 23:06
  • 782
  • 0

Реал Мадрид спечели дербито срещу Барселона с 2:1, а след мача Орелиен Чуамени не пропусна да отговори на предишните закачки на младата звезда на каталунците Ламин Ямал.

Реал Мадрид надигра Барселона в горещо дерби и дръпна с пет точки
Реал Мадрид надигра Барселона в горещо дерби и дръпна с пет точки

Футболистът на „кралския клуб“ призна, че думите на младия играч на “блаугранас” само са го мотивирали допълнително.

Чаби Алонсо: Имахме нужда от победа в голям мач, мотивацията ни бе непоколебима
Чаби Алонсо: Имахме нужда от победа в голям мач, мотивацията ни бе непоколебима

“Харесва ми, когато Ямал говори. Нека говори – така ме стимулира. Но футболът се играе на терена”, заяви Чуамени след двубоя.

