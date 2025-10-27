Играч на Реал Мадрид надъхва феновете да скандират "Барселона е ку*ва"

След последния съдийски сигнал и победата на Реал Мадрид над Барселона с 2:1 от трибуните на “Сантиаго Бернабеу“ се чуха обидни скандирания „Барса е ку*ва“ (Puta Barca - на испански). На тези викове реагира младият играч на домакините Дийн Хаусен (20), който ентусиазирано скачаше и с жестове приканваше феновете да обиждат още по-силно големия съперник. Привържениците на мадридския клуб с охота приеха подканата му и продължиха с още по-яростни скандирания срещу Барселона.

Real Madrid fans chanting ‘Puta Barca’ and Dean Huijsen asks them to go louder. 😂



pic.twitter.com/aYM5DoSrzz — TC (@totalcristiano) October 26, 2025

Хаусен пристигна в Реал Мадрид това лято от Борнемут с трансфер на стойност 62.5 милиона евро и бързо си извоюва място в стартовия състав. Досега той е изиграл десет мача, докато три е пропуснал поради наказания и контузии.

Въпреки че е роден в Амстердам в нидерландско семейство, Хаусен се премества в Испания на петгодишна възраст, където по-късно получава гражданство. След като играе за младежките формации на Нидерландия (U-17, U-18 и U-19), той решава да представлява Испания. Първо играе за отбора до 21 години, а след това дебютира и за мъжкия национален отбор, за който досега е записал шест участия. Куриозното е, че дебютът му за мъжката селекция на Ла Роха беше точно срещу Нидерландия.

