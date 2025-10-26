"Много говориш" и "Ела да се разберем" - какво разпали страстите в Ел Класико

Вместо да блеснат с изявите си на терена в изминалото Ел Класико между Реал Мадрид и Барселона, Винисиус Жуниор, Даниел Карвахал и Ламин Ямал ще бъдат запомнени основно с разправията си по време и в края на срещата. Двамата си размениха реплики на фона на разразилия се хаос, при който футболисти и хора от скамейките се дърпаха, блъскаха и заканваха едни на други.

Още преди двубоя Ямал нажежи обстановката си с изказване, че “белите” крадат и се оплакват.

Капитанът на Реал Мадрид Даниел Карвахал даде тон за скандалите, след като каза “Много говори” по адрес на играча на Барса и негов съотборник в националния тим на Испания. Това беше придружено и с отчетливи жестове. Ямал отговори, като го прикани да разрешат спора „навън“, но Карвахал не се поддаде на провокацията.

Малко по-късно обаче в словесната битка се включи и Винисиус. „Много говориш, много говориш“, каза той на Ламин, който отвърна със същия жест към бразилеца. Поканата да се разберат извън терена разпали нападателя на Реал, който тръгна директно към него, но за щастие беше спрян, преди спорът да ескалира.

🚨 #ULTIMAHORA Carvajal reprime a Lamine Yamal por hablar mucho y casi se enganchan Vinicius y el jugador del Barça. pic.twitter.com/G9M4sNN7D6 — Defensacentral.com (@defcentral) October 26, 2025

Преди това камерите на DAZN уловиха разговор между Винисиус и Ламин малко след началото на второто полувреме, докато и двамата все още бяха на терена.

Словесните атаки на Винисиус бяха директни. „Все говориш извън терена, все говориш извън терена“, „Говори тук, говори тук“... На това обаче нападателят на Барселена отговори с “Ти пък за същото изгуби “Златната топка”.

Vinicius jr to Yamal: “ you talk too much, talk now”



Yamal: “ You lost the ballonD’or for same reason ” 😭😭😭



pic.twitter.com/6axw8mgoJv — 𝙷𝚊𝚛𝚛𝚒𝚜𝚘𝚗 (@fcbharrison) October 26, 2025

В края Вини още повече ядоса играча на „блаугранас“ със следното: „Днес подаваш само назад.“

„Можеше да му каже насаме. Да правиш такива жестове на терена е повече от същото. Ако си съотборник на Ламин и искаш той да не прави определени изявления, можеш да говориш с него на четири очи. Ламин не е казал, че Мадрид краде, аз не съм го чул“, призна Де Йонг в микс зоната, опитвайки се да успокои напрежението.