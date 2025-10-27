Винисиус се обърна към феновете на Реал, камери уловиха шокиращи думи на бразилеца

Крилото на Реал Мадрид Винисиус Жуниор говори пред клубната телевизия на “лос бланкос” след горещото Ел Класико с Барселона, спечелено от Кралския клуб с 2:1. Бразилецът бе главно действащо лице, като реагира бурно при смяната си в 72-рата минута, а освен това се замеси и в лют скандал с Ламин Ямал и други играчи на каталунците след последния съдийски сигнал.
“Страхотен мач, победата в Класико винаги е много важна. Имахме голямо желание за този мач“, заяви Винисиус пред RMTV, след което подчерта, че „сега трябва да се насладим малко, имаме няколко дни почивка.
След това бразилецът се обърна и към феновете на Реал Мадрид: “Послание към всички мадридисти, особено към тези, които дойдоха на “Бернабеу“ и ни подкрепяха страстно. Такова е “Класикото“; много неща се случват на терена и извън него.
Опитваме се да поддържаме баланс, но това не винаги е възможно. Не искахме да обидим никого, нито играчите на Барселона, нито феновете. Знаем, че когато стъпим на терена, трябва да играем ролята си и така беше днес. Хала Мадрид“.
Междувременно камерите на DAZN уловиха шокиращо изявление на Винисиус, което той направи, докато беснееше при смяната си. Според платформата бразилецът се е разкрещял: “Напускам отбора... Тръгвам си, по-добре да си тръгна“.
Tози път, за разлика от други случаи, крилото на Реал Мадрид дори не се опита да не скрие несъгласието си с решението на Шаби Алонсо. „Аз ли? Аз ли? Тренер, тренер!“, извика бразилецът с разперени ръце, търсейки обяснение. Последва и финалната му експлозия с ясното „Да върви по дяволите“, изкрещяно към небето над „Бернабеу“. Чаби Алонсо, от своя страна, се опита да ускори разрешаването на конфликта с думите: „Хайде, Вини, побързай!“.
За да посредничи в конфликта, Луис Йопис, треньорът на вратарите на Реал Мадрид, трябваше да отиде в съблекалнята, за да разговаря с Винисиус, който директно се прибра в съблекалнята. Той успя да убеди бразилеца, който минути по-късно се върна на резервната скамейка при съотборниците си.
Вече в залата за пресконференции Чаби Алонсо заяви, че темата ще бъде обсъдена, но само вътре в клуба. По този начин той избегна удължаването на полемика, която треньорът е решен да изглади насаме със самия футболист.
Снимки: Imago