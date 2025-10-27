Винисиус се обърна към феновете на Реал, камери уловиха шокиращи думи на бразилеца

Крилото на Реал Мадрид Винисиус Жуниор говори пред клубната телевизия на “лос бланкос” след горещото Ел Класико с Барселона, спечелено от Кралския клуб с 2:1. Бразилецът бе главно действащо лице, като реагира бурно при смяната си в 72-рата минута, а освен това се замеси и в лют скандал с Ламин Ямал и други играчи на каталунците след последния съдийски сигнал.

“Страхотен мач, победата в Класико винаги е много важна. Имахме голямо желание за този мач“, заяви Винисиус пред RMTV, след което подчерта, че „сега трябва да се насладим малко, имаме няколко дни почивка.

🗣️ Vini Jr.: “A message to all Madridistas, especially those who came to Bernabeu and supported us passionately. This is how the Clásico is; there are many things happening on and off the pitch. We try to maintain balance, but that’s not always possible. We didn’t want to offend… pic.twitter.com/Lc2u7XAQIC — Madrid Zone (@theMadridZone) October 26, 2025

След това бразилецът се обърна и към феновете на Реал Мадрид: “Послание към всички мадридисти, особено към тези, които дойдоха на “Бернабеу“ и ни подкрепяха страстно. Такова е “Класикото“; много неща се случват на терена и извън него.

Опитваме се да поддържаме баланс, но това не винаги е възможно. Не искахме да обидим никого, нито играчите на Барселона, нито феновете. Знаем, че когато стъпим на терена, трябва да играем ролята си и така беше днес. Хала Мадрид“.

💥 Vinicius, según Dazn, al irse del campo: "yo me voy del equipo, mejor me voy" pic.twitter.com/Npy46NbJFa — Diario AS (@diarioas) October 26, 2025

Междувременно камерите на DAZN уловиха шокиращо изявление на Винисиус, което той направи, докато беснееше при смяната си. Според платформата бразилецът се е разкрещял: “Напускам отбора... Тръгвам си, по-добре да си тръгна“.

Tози път, за разлика от други случаи, крилото на Реал Мадрид дори не се опита да не скрие несъгласието си с решението на Шаби Алонсо. „Аз ли? Аз ли? Тренер, тренер!“, извика бразилецът с разперени ръце, търсейки обяснение. Последва и финалната му експлозия с ясното „Да върви по дяволите“, изкрещяно към небето над „Бернабеу“. Чаби Алонсо, от своя страна, се опита да ускори разрешаването на конфликта с думите: „Хайде, Вини, побързай!“.

🚨😳 Vinícius Junior after being substituted yesterday:



"Me? Coach? Coach, me? It's always me. I'm leaving the team. It's better I leave."



Xabi Alonso: "Come on, Vini, d*mn it."



Vinícius Junior, while staring at the Bernabéu roof: "F*ck it."



— @DAZN_ES pic.twitter.com/kHpa4KV2yJ — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 27, 2025

За да посредничи в конфликта, Луис Йопис, треньорът на вратарите на Реал Мадрид, трябваше да отиде в съблекалнята, за да разговаря с Винисиус, който директно се прибра в съблекалнята. Той успя да убеди бразилеца, който минути по-късно се върна на резервната скамейка при съотборниците си.

💥 Vinicius, según DAZN, al irse sustituido: “¡Yo me voy del equipo...!”



🔥 “Vai tomar no culo”, profirió el brasileño a Xabi al dejar su puesto en el campo a Rodrygo. Xabi trató de sofocar el incendio: “Venga Vini, hostia”#ElClasico #ElClasicoEnAS pic.twitter.com/d9K2eSLnqU — Diario AS (@diarioas) October 26, 2025

Вече в залата за пресконференции Чаби Алонсо заяви, че темата ще бъде обсъдена, но само вътре в клуба. По този начин той избегна удължаването на полемика, която треньорът е решен да изглади насаме със самия футболист.

Снимки: Imago